Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
S. K.

Sreda,
25. 3. 2026,
8.00

Osveženo pred

13 ur, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Emma Aicher Mikaela Shiffrin Mikaela Shiffrin veleslalom alpsko smučanje Hafjell

Alpsko smučanje, Hafjell, finale svetovnega pokala, veleslalom (ž)

Zadnja tekma sezone in odgovor na še zadnje odprto vprašanje

Emma Aicher | Lahko Emma Aicher prav na zadnji tekmi sezone poskrbi za senzacijo in Mikaeli Shiffrin pred nosom izmakne veliki kristalni globus? | Foto Reuters

Najboljših 27 veleslalomistk zime se bo danes v Hafjellu na Norveškem pomerilo še na zadnji tekmi svetovnega pokala v sezoni 2025/26. Mali kristalni globus za skupno zmago v tej disciplini je že oddan Avstrijki Julii Scheib, medtem pa je edino še odprto vprašanje skupne zmagovalke svetovnega pokala. Američanka Mikaela Shiffrin v boju za veliki kristalni globus vodu s 1.386 točkami, a ji lahko šesto zmagoslavje prepreči vsestranska Nemka Emma Aicher, ki je zbrala 1.301 točko.

Julia Scheib je dobila pet veleslalomskih tekem od devetih v tej sezoni svetovnega pokala, dve zmagi je slavila Novozelandka Alice Robinson, po eno pa Švicarka Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Naslova olimpijske prvakinje se je februarja v Cortini d'Ampezzo veselila Italijanka Federica Brignone.

Mali kristalni globus za skupno zmago v veleslalomu je tako že pred zadnjo, deseto tekmo sezone oddan izvrstni Avstrijki, zato pa bomo dobili odgovor na še zadnje odprto vprašanje, vprašanje skupne zmagovalke svetovnega pokala. V boju za veliki kristalni globus sta še Mikaela Shiffrin in Emma Aicher. Američanka vodi s 1.386 točkami, vsestranska Nemka, ki je letos točke zbirala v vseh štirih disciplinah, jih ima 85 manj. Shiffrin tako danes ne sme biti slabša od 15. mesta (točke na finalu dobi le najboljših 15 tekmovalk), če želi osvojiti še svoj šesti veliki kristalni globus v karieri.

Če bo slabša od 15. mesta ali pa zadnje tekme sezone celo ne bo končala, pa mora Shiffrin upati, da Emma Aicher ne bo zmagala. Za Nemko tudi drugo mesto ne bo dovolj.

Na veleslalomskem finalu ni slovenskih predstavnic. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, druga ob 12.30.

Hafjell, veleslalom, štartna lista:

1. Alice Robinson (NZl)
2. Thea Louise Stjernesund (Nor)
3. Sara Hector (Šve)
4. Camille Rast (Švi)
5. Julia Scheib (Avt)
6. Paula Moltzan (ZDA)
7. Mikaela Shiffrin (ZDA)
8. Zrinka Ljutić (Hrv)
9. Lara Colturi (Alb)
10. Lara Della Mea (Ita)
11. Britt Richardson (Kan)
12. Sofia Goggia (Ita)
13. Nina O'Brien (ZDA)
14. Lena Dürr (Nem)
15. Valerie Grenier (Kan)
16. Emma Aicher (Nem)
17. Wendy Holdener (Švi)
18. Stephanie Brunner (Avt)
19. Asja Zenere (Ita)
20. Nima Fürst Holtmann (Nor)
21. A. J. Hurt (ZDA)
22. Nina Astner (Avt)
23. Vanessa Kasper (Švi)
24. Estelle Alphand (Šve)
25. Laura Pirovano (ITa)
26. Anna Trocker (Ita)
27. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
