Zadnja tekma sezone in odgovor na še zadnje odprto vprašanje

Najboljših 27 veleslalomistk zime se bo danes v Hafjellu na Norveškem pomerilo še na zadnji tekmi svetovnega pokala v sezoni 2025/26. Mali kristalni globus za skupno zmago v tej disciplini je že oddan Avstrijki Julii Scheib, medtem pa je edino še odprto vprašanje skupne zmagovalke svetovnega pokala. Američanka Mikaela Shiffrin v boju za veliki kristalni globus vodu s 1.386 točkami, a ji lahko šesto zmagoslavje prepreči vsestranska Nemka Emma Aicher, ki je zbrala 1.301 točko.

Julia Scheib je dobila pet veleslalomskih tekem od devetih v tej sezoni svetovnega pokala, dve zmagi je slavila Novozelandka Alice Robinson, po eno pa Švicarka Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Naslova olimpijske prvakinje se je februarja v Cortini d'Ampezzo veselila Italijanka Federica Brignone.

Mali kristalni globus za skupno zmago v veleslalomu je tako že pred zadnjo, deseto tekmo sezone oddan izvrstni Avstrijki, zato pa bomo dobili odgovor na še zadnje odprto vprašanje, vprašanje skupne zmagovalke svetovnega pokala. V boju za veliki kristalni globus sta še Mikaela Shiffrin in Emma Aicher. Američanka vodi s 1.386 točkami, vsestranska Nemka, ki je letos točke zbirala v vseh štirih disciplinah, jih ima 85 manj. Shiffrin tako danes ne sme biti slabša od 15. mesta (točke na finalu dobi le najboljših 15 tekmovalk), če želi osvojiti še svoj šesti veliki kristalni globus v karieri.

Če bo slabša od 15. mesta ali pa zadnje tekme sezone celo ne bo končala, pa mora Shiffrin upati, da Emma Aicher ne bo zmagala. Za Nemko tudi drugo mesto ne bo dovolj.

Na veleslalomskem finalu ni slovenskih predstavnic. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, druga ob 12.30.