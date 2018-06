Beseda Slovenca ima vse večjo moč: prepričal je Nizozemce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je bil še pred šestimi let smučarski skakalec, danes pa ga v kolesarski karavani hvalijo svetovni asi in postavljajo v ospredje. Na dirki Po Sloveniji je za praktično vse osrednji favorit. A to mu ne daje dodatnega pritiska, temveč spodbudo. Da je njegova nizozemska ekipa Lotto NL Jumbo sploh tukaj, pa je prav njegova zasluga.

Kaj pomeni, da vas takšni zvezdniki, kot so Mark Cavendish, Marcel Kittel, Rigoberto Uran, Rafal Majka postavljajo na dirki Po Sloveniji v ospredje? Vendarle niste dolgo v tem športu…

Lepo je slišati, da te ostali zvezdniki cenijo in te postavijo v krog favoritov. A vsi štartamo z ničle. Nihče nima pred začetkom prednosti. To si bomo morali prikolesariti na progi. Dirka bo zelo zahtevna.

Ali vam je to spodbuda ali breme?

Predvsem spodbuda. Ne vem, zakaj bi bilo to breme. Kolesarim namreč, da bi bil boljši. To pride vse zraven. Vesel sem tudi tega.

Kako ste pripravljeni na dirko? Po čem merite svojo pripravljenost?

Kaj vem, po čem merim. Ko se sam peljem, se v redu peljem. Ko bodo drugi zraven, bomo videli, ali je to hitro ali ne. Ravno sem prišel s Sierre Navade, kjer smo zaključili priprave. Do francoskega Toura je še kar nekaj časa. Tu bom videl, katere stvari je treba dodati in potrenirati.

Misli ima tudi pri zanemnitem Tour de France. Foto: Vid Ponikvar Vsi osrednji favoriti izpostavljate sloviti Tour, a je verjetno pri vas toliko večja želja kot pri tujcih, da bi še drugič zmagali dirko Po Sloveniji?

Zagotovo. Ni skrivnost, kjerkoli sem, želim zmagati. Iz sebe želim iztisniti 110 odstotkov. Dirkati pred domačimi ljudmi ti da dodatno moč.

V domačem okolju vam pripravljajo nekaj posebnega. Ali vam srce kaj drugače zaigra pred domačimi ljudmi?

To je neverjetno. Lani, ko sem zmagal na Touru, je bil slovenski dan. Videl sem svoje domače, prijatelje, sorodnike. Ko doživiš vse to in vidiš ljudi, ki te spodbujajo, je poseben občutek.

Kako ste prepričali vodstvo kluba, da je ekipa sploh prišla sem? Kakor smo slišali, so bila prav z vašo ekipo najdaljša pogajanja?

Že lani je bila želja z direktorjem dirke Bogdanom Finkom, da pridemo. Pripomoglo je to, da je njihova domača dirka odpadla. V nasprotnem primeru bi bili štirje programi in bi težko vse izpeljali. Zelo sem vesel, da smo končno prišli sem. Verjamem, da tudi ne zadnjič.

Videti je, da ima vaša beseda težo, da ste prepričali vodstvo, da se je odločilo za prihod v Slovenijo.

Ja, lahko bi rekli. Verjamem, da tem, ki so prišli sem, ni težko. Slovenija je lepa in ne bo nobenemu težko.

Kaj bo ključno na tej dirki?

Ključen bo vsak dan. Že prvi dan bo treba priti normalno do konca. Šprinterjem gneče ne bom delal. Vsak dan bo dirka zase. Vsak dan bo izziv zase. Na koncu bo skupek pokazal, kako dobro smo opravili svoje delo. Sicer pa bo tretja etapa že zahtevna. Tam se bo določena razlika že naredila. Nato sledi kraljevska etapa in kronometer, ki bo dokončno postavil vse na svoje mesto.

Foto: Vid Ponikvar Leta 2015 ste bili na dirki Po Sloveniji skupni zmagovalec. Od takrat se je precej spremenilo. Vaša kariera se je šele začela vzpenjati. Ali je zdaj drugače?

Ogromno drugačnih stvari je in ogromno enakih. Zdaj, ko sem doma, se mi zdi, kot da ni dirka. Vse poznam. Nisem vajen tu dirkati. Po drugi strani je kolesarstvo enako povsod. Najboljši zmaga. Borba bo ista. V naprej se veselimo vsakega dnega.

S čim bi bili na slovenski kolesarski pentlji zadovoljni?

Vsak govori, da sem favorit. Zadovoljen bom, če bom lahko pokazal svojih 110 odstotkov. Da vidim, kaj mi manjka, kaj deluje dobro. Po to sem prišel. Ogromno sotekmovalcev je, s katerimi letos sploh še nismo dirkali skupaj. Skupaj bomo nato na Touru. Za vse nas bo to izziv.

Omenili ste 110 odstotkov. Kaj pa pričakujete, da boste s temi odstotki lahko dosegli na francoskem Touru?

Bomo videli. Težko je primerjati Tour de France. Najprej moram tu začeti. Vesel sem, da lahko štartam pred domačimi ljudmi. Zagotovo bom dobil tisto, po kar sem prišel. Videl bom, kaj mi še manjka. Nato bom na Touru moral iztisniti več kot 100 odstotkov, ki bodo potrebni za dober rezultat.