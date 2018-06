"Uspeha se nisem zavedal, nisem ga znal ceniti"

Sezona se za povratnika v Adrio Mobil ni začela po željah. Na treningu na Obali se je februarja vanj zaletel avtomobil in zaradi poškodbe kolena moral lep čas počivati. Sicer je njegova velika želja, da bi bil konkurenčen na dirki Po Sloveniji, ki se bo začela v sredo in bo trajala do nedelje. Ima pa cilj tudi po največji slovenski kolesarski pentlji. Rad bi nastopil na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku.

Leta 2012 ste na dirki Po Sloveniji zmagali. Se pogosto spomnite takšnih uspehov?

Vsak dan se spomnim zmag. Še vedno je veliko priložnosti za tovrstne podvige. Ne dirkam zato, da bi le dirkal, ampak da bi sebi dokazal, da je še mogoče.

Jani Brajkovič se je letos vrnil v Adrio Mobil. Njegova želja je, da bi odlično nastopil na dirki Po Sloveniji, še vedno pa ima visoke ambicije. Foto: Vid Ponikvar Ali bo letos z vidika pritiska kaj drugače, ker niste povsem osrednji favorit za končno krono?

Mislim, da ne. Ko kolesar ve, da je dober, ima samozavest. Drugi vidijo pritisk drugače kot kolesar, ki je pripravljen za dirko.

Vam je trasa všeč?

Za kolesarja, ki ima rad etapne dirke, je zelo dobra trasa. Za vsakega tipa kolesarja je veliko priložnosti. Dva dneva sta zelo težka, potem sledi še kronometer. Kolesar mora biti kompleten, da takšno dirko zmaga. Trasa je zelo podobna tisti iz leta 2012. Le, da je dan več. Trasa mi je všeč.

Mislite, da se bo dirka lomila v soboto ali tudi v nedeljo?

Mislim, da bo tudi trasa v petek pomembna. Vse tri etape bodo odločale. V posamezni etapi dirke ne bo mogoče dobiti, ampak izgubiti.

Kot osrednjega favorita navajajo Primoža Rogliča, ki je dirko tako kot vi že osvojil. Kako gledate njegovo zgodbo, da je presedlal iz skokov in mu je tako hitro uspelo v svetu kolesarstva?

Ko je prišel, smo vedeli, da v sebi nosi potencial. Vedeli smo, da se bo razvil v vrhunskega kolesarja. Hvala bogu, da ima Slovenija takšnega kolesarja, ki konkurira najboljšim. Že pred nekaj časa sem rekel, da je on eden od kolesarjev, ki ima potencial, da pride na stopničke na Touru.

Dirko Po Sloveniji je osvojil leta 2012, ko je bila trasa podobna letošnji. Foto: Vid Ponikvar Dirko Po Sloveniji ste zmagali pred šestimi leti. Isto leto ste dosegli tudi uspeh kariere na francoskem Touru z devetim mestom. Kaj dirka Po Sloveniji pomeni za pripravo na Tour, če gledamo z vidika Primoža Rogliča, ki ima tudi tam ambicije?

Osebno sem to dirko izkoristil za pripravo in potrditev forme za dirko po Franciji. Na žalost sem imel v glavi le dirko po Franciji in se nisem zavedal uspeha. Nisem ga znal ceniti. Veliko kolesarjev dela narobe. Živijo v prihodnosti ali preteklosti in ne sedanjosti. Ne znajo ceniti, kar imajo v danem trenutku.

Kam bi uspeh na domači dirki umestili?

Dirka Po Sloveniji morda po kategoriji ni na najvišji ravni, a ko pogledamo same ekipe, je organizirana na zelo visoki ravni. V svetu kolesarstva je zelo cenjena. Pripeljati devet ekip World Tour in da imajo one same željo priti, je zelo težko. Dirka je zelo cenjena. Kolesarji so dirko zelo pohvalili. Vse od organizacije do transferjev. Generalno so vtisi zelo dobri.

Konkurenca na dirki Po Sloveniji bo močna. Kar devet World Tour ekip bo. Bo za vas težje?

Mislim, da bo dirka bolj nadzorovana. Vemo, da najboljše ekipe želijo dirko imeti pod nadzorom. Za nas bo to veliko bolje. Če je kolesar samozavesten in v formi, je etapa veliko lažja. Manj je stresa. Stres je pred ključnimi trenutki. Ni pa treba biti pozoren na vseh 170 kilometrov. Lahko se nekoliko oddahneš in sprostiš.

So še apetiti, da bi šli spet v World Tour?

Apetiti so. Kolesarstvo je takšen šport, če nimaš apetitov, raje nehaš, kot se mučiš. Telesno se dobro počutim.

Kaj želite narediti na dirki Po Sloveniji?

Zelo visoko bi bil rad. Nato sledita državno prvenstvo, dirka po Avstriji ...

Kaj pa svetovno prvenstvo v Innsbrucku?

Takšen je cilj. Samo navzgor.