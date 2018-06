V Slovenijo prihaja zvezdnik svetovnega formata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konkurenca na 25. kolesarski dirki Po Sloveniji bo izjemna. NA slovenskih cestah bo kolesaril tudi kolumbijski zvezdnik Rigoberto Uran. Član ekipe EF Education First Drapac p/b Cannondale je na lanski dirki po Franciji osvojil drugo mesto. Zaostal je le za Britancem Christopherjem Froomom.

Kot so zapisali in potrdili prireditelji slovenske pentlje na družbenih omrežjih, bo 31-letni Uran bržčas povzročal glavobole kolesarjem, ki merijo na generalno razvrstitev. Po trenutno znani startni listi je Uran zdaj med glavnimi favoriti za skupno zmago skupaj s Primožem Rogličem in Poljakom Rafalom Majko.

Priljubljeni Uran je na lanskem Touru na drugem mestu za Froomom zaostal le 54 sekund. Tako na dirki po Franciji kot Italiji ima etapno zmago, na Giru je bil dvakrat drugi v skupnem seštevku. Na olimpijskih igrah v Londonu je osvojil srebro na cestni dirki.

Med 12 profesionalnimi zmagami ima med drugim prvo mesto na veliki nagradi Quebeca in enodnevni dirki Milano-Torino.