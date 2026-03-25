S. K.
S. K.

Sreda,
25. 3. 2026,
8.32

Osveženo pred

12 ur, 18 minut

Henrik Kristoffersen Clement Noel Lucas Pinheiro Braathen Atle Lie McGrath slalom Hafjell

Alpsko smučanje, Hafjell, finale svetovnega pokala, slalom (m)

Vodilni Norvežan pod pritiskom, prežijo Braathen, Noel in Kristoffersen

Atle Lie Mcgrath | Bo Atle Lie Mcgrath ubranil prednost v slalomskem seštevku svetovnega pokala? | Foto Reuters

Bo Atle Lie Mcgrath ubranil prednost v slalomskem seštevku svetovnega pokala?

Foto: Reuters

Na zadnjem slalomu sezone svetovnega pokala bo Atle Lie Mcgrath poskušal ubraniti 41 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathnom, teoretične možnosti za osvojitev malega kristalnega globusa pa imata tudi še Francoz Clement Noel in Norvežan Henrik Kristoffersen. Na tekmi v Hafjellu, ki se bo s prvo vožnjo začela ob 10.30, ni slovenskih predstavnikov. Finale bo ob 13.30.

Žan Kranjec
Sportal Braathen izkoristil "darilo" Odermatta, Kranjec daleč zadaj

Na zadnji tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev bo padla odločitev še o zadnjem malem kristalnem globusu. Velikega za skupno zmago v sezoni 2025/26 je že pred časom potrdil švicarski superšampion Marco Odermatt, ki pa slaloma ne vozi. Bitka za slalomsko krono pa je bila letos napeta vse do konca in tudi po desetih tekmah še ni odločena.

V slalomskem seštevku vodi Norvežan Atle Lie Mcgrath, ki je na slalomih v tej zimi zbral 552 točk, zmagal je trikrat. Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki si je včeraj v Hafjellu priboril veleslalomsko zmago, mu tesno sledi s 511 točkami, od malo verjetnem, a povsem mogočem razpletu, ko bi vodilna ostala brez točk ali celo brez uvrstitve, pa se lahko do slalomskega globusa prikopljeta še Francoz Clement Noel (475) in Norvežan Henrik Kristoffersen (453 točk).

Hafjell, slalom, štartna lista:

1. Henrik Kristoffersen (Nor)
2. Loic Meillard (Švi)
3. Paco Rassat (Fra)
4. Clement Noel (Fra)
5. Timon Haugan (Nor)
6. Atle Lie Mcgrath (Nor)
7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
8. Eduard Hallberg (Fin)
9. Michael Matt (Avt)
10. Tanguy Nef (Švi)
11. Eirik Hystad Solberg (Nor)
12. Fabio Gstrein (Avt)
13. Victor Muffat-Jeandet (Fra)
14. Linus Strasser (Nem)
15. Armand Marchant (Bel)
16. Alex Vinatzer (Ita)
17. Steven Amiez (Fra)
18. Tommaso Sala (Ita)
19. Daniel Yule (Švi)
20. Albert Popov (Bol)
21. Oscar Andreas Sandvik (Nor)
22. Dominik Raschner (Avt)
23. Samuel Kolega (Hrv)
24. Laurie Taylor (VBr)
25. Marco Schwarz (Avt)
26. Giuliano Fux (Švi)

Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.