Vodilni Norvežan pod pritiskom, prežijo Braathen, Noel in Kristoffersen

Na zadnjem slalomu sezone svetovnega pokala bo Atle Lie Mcgrath poskušal ubraniti 41 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathnom, teoretične možnosti za osvojitev malega kristalnega globusa pa imata tudi še Francoz Clement Noel in Norvežan Henrik Kristoffersen. Na tekmi v Hafjellu, ki se bo s prvo vožnjo začela ob 10.30, ni slovenskih predstavnikov. Finale bo ob 13.30.

Na zadnji tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev bo padla odločitev še o zadnjem malem kristalnem globusu. Velikega za skupno zmago v sezoni 2025/26 je že pred časom potrdil švicarski superšampion Marco Odermatt, ki pa slaloma ne vozi. Bitka za slalomsko krono pa je bila letos napeta vse do konca in tudi po desetih tekmah še ni odločena.

V slalomskem seštevku vodi Norvežan Atle Lie Mcgrath, ki je na slalomih v tej zimi zbral 552 točk, zmagal je trikrat. Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki si je včeraj v Hafjellu priboril veleslalomsko zmago, mu tesno sledi s 511 točkami, od malo verjetnem, a povsem mogočem razpletu, ko bi vodilna ostala brez točk ali celo brez uvrstitve, pa se lahko do slalomskega globusa prikopljeta še Francoz Clement Noel (475) in Norvežan Henrik Kristoffersen (453 točk).