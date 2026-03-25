Rusija je ponoči nad svojim ozemljem sestrelila skoraj 400 dronov, ki so nad državo prileteli iz Ukrajine, pri čemer je eden od napadov povzročil požar v večjem pristanišču na severozahodu Rusije, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Pred tem je Rusija v torek z nekaj manj kot tisoč droni izvedla enega doslej največjih napadov na Ukrajino.

8.35 Po enem največjih ruskih napadov na Ukrajino Moskva sestrelila skoraj 400 dronov

Rusko obrambno ministrstvo je danes zjutraj sporočilo, da so njeni sistemi zračne obrambe ponoči in zgodaj zjutraj zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, pa tudi v bližini Moskve, prestregli in uničili 389 ukrajinskih dronov.

Med drugim je po napadih izbruhnil požar v pristanišču Ust-Luga v Finskem zalivu, ki je ključno središče za ruski izvoz, vključno z gnojili, nafto in premogom.

Guverner leningrajske regije, v katero spada tudi Sankt Peterburg, Aleksander Drozdenko je sporočil, da požar še gasijo, žrtev pa naj ne bi bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih tednih je Kijev okrepil napade na Rusijo, ki Ukrajino z droni in raketami dnevno napada, odkar je februarja 2022 izvedla invazijo na državo.

V ponedeljek je ukrajinska vojska zadela tudi pristanišče v Primorsku, prav tako blizu meje s Finsko. Tudi tam je izbruhnil požar.

Iz ruske regije Belgorod oblasti danes po ukrajinskem raketnem napadu poročajo o škodi na električni in vodni infrastrukturi.

Pred tem je Rusija v torek v 24 urah nad Ukrajino izstrelila 948 dronov, od tega 556 podnevi, kar so predstavniki ukrajinskih oblasti označili za enega najobsežnejših tovrstnih napadov doslej. Skupaj z napadi iz predhodne noči je obstreljevanje terjalo osem smrtnih žrtev.

V mestu Lvov na zahodu Ukrajine je bil poškodovan bernardinski samostan iz 16. stoletja, ki je pod Unescovo zaščito. V sosednji regiji Ivano-Frankivsk je bila zadeta porodnišnica.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napade obsodil kot absolutno izprijenost. "Obseg tega napada jasno kaže, da Rusija nima nikakršnega namena dejansko končati te vojne," je dejal v večernem nagovoru in napovedal odgovor Ukrajine. Pogajanja o končanju vojne, v katerih posredujejo ZDA, so zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu zastala. Ukrajina je pretekli konec tedna v prizadevanjih za oživitev procesa v ZDA poslala svojo delegacijo, a neposrednega rezultata ni bilo, še piše AFP.