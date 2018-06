Na slovenskih cestah boj med Slovenci in tujci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jubilejna, 25. kolesarska dirka Po Sloveniji danes odpira vrata. V središču pozornosti je trenutno najbolj vroč slovenski kolesar Primož Roglič, ki je napovedal boj za zeleno majico najboljšega. V petih dneh pa bo moral med drugim prehiteti velikana, kot sta Rafal Majka in Rigoberto Uran. Že prva dva dneva bo zanimivo spremljati vrhunska šprinterja Marka Cavendisha in Marcela Kittla.

Bo Primož Roglič še drugič v karieri osvojil dirko Po Slovenji? Foto: Vid Ponikvar

Vse skupaj se začenja danes ob 13.25 v Lendavi, kjer bo štart prve etape, dirka Po Sloveniji pa se bo končala v nedeljo s kronometrom od Trebnjega do Novega mesta.

Uvodni etapi bosta namenjeni šprinterjem, zanimivo pa bo spremljati šprinte velikanov tega športa. Marcel Kittel (Team Katusha) - 88 zmag med profesionalci - in Mark Cavendish (Team Dimension Data) - 146 zmag - bosta imela največ pozornosti, njune dvoboje pa bomo lahko nato spremljali tudi na znamenitem Touru. Svoje račune v šprintih imata še Avstralec Caleb Ewan (Michelton Scott) in moštveni kolega Primoža Rogliča pri LottoNL-Jumbo Dylan Groenewegen.

Za začetek jih čaka 159 kilometrov dolga etapa od Lendave do Murske Sobote, kjer bomo spremljali ciljni šprint.

V zadnjih treh dneh bodo prišli na vrsto tisti kolesarji, ki jih zanima zmaga v generalni razvrstitvi.

Danes bodo oči uprte v šprinterja Marka Cavendisha in Marcela Kittla. Foto: Vid Ponikvar

Jubilejna, 25. kolesarska dirka Po Sloveniji je pritegnila kar devet ekip World Toura, kar je rekord. Konkurenca bo izjemna. Po slovenskih cestah bo tako kolesaril drugi z lanskega francoskega Toura Rigoberto Uran (EF Education First Drapac p/b Cannondale), prav tako lanskoletni zmagovalec slovenske kolesarske pentlje Rafal Majka (Bora Hansgrohe), največ oči pa bo uprtih v slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je dirko osvojil že leta 2015. Član LottoNL-Jumbo je jasno napovedal, da ga zanima skupna zmaga, ki bi mu bila prava popotnica za odhod na francosko kolesarsko pentljo.

Mladi Tadej Pogačar se bo prav tako želel dokazati

Aktualni svetovni podprvak v vožnji na čas je zadnji Slovenec, ki je dvignil pokal za končno zmago na domači dirki.

Izkazati se bo želel tudi mladi Tadej Pogačar iz ljubljanskega kluba Gusto Xaurum. Lani je osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, v skupnem seštevku pa je bil peti. Da se razvija v pravo smer, je pokazal tudi letos.

Tadej Pogačar je lani osvojil belo majico za najboljšega mladega in bil peti v skupnem seštevku. Kako bo letos? Foto: Vid Ponikvar Zanj in za osrednje junake dirke se bo pravo delo začelo torej tretji dan, ko bo etapa prežeta s številnimi vzponi. Že v petek lahko pričakujemo selekcijo, ki bo obširnejša v soboto, ko bo kraljevska etapa. Prvi vzpon bo na Jezersko, sledi spust v Avstrijo, vzpon na Pavličevo sedlo, spust v Logarsko dolino, nato čez Luče na Volovljek ter spust do Kamnika. Vsi vzponi bodo v zadnjih 75 kilometrih, skupaj bodo kolesarji ta dan nabrali 2900 višinskih metrov.

Za konec čaka kolesarje še 21,5 kilometra dolg kronometer od Trebnjega do Novega mesta. Cilj, kjer bodo okronali najboljšega kolesarja, letos ne bo na osrednjem trgu v Novem mestu, saj ga prenavljajo. Preselili so ga pred sedež osrednjega pokrovitelja domačega kluba Adrie Mobila.

Pred letošnjo izvedbo dirke tujci vodijo po zmagah. Na svojem kontu jih imajo 13, Slovenci 11.