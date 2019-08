Slovensko etapno zmagoslavje na Poljskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je bila že tretja slovenska etapa zmaga na končani Dirki po Poljski. Za dve je poskrbel Luka Mezgec, ki je v četrtek odstopil. Za 24-letnega Mohoriča je to 11. zmaga v karieri, četrta na dirkah svetovne serije in prva v sezoni.

Mohoric takes the win! 👏👏#tdp2019



🏁🏁🏁🇵🇱 — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 9, 2019

Skupna zmaga Rusu

Prvi zasledovalec je za Slovencem zaostal 54 sekund, končni zmagovalec dirke pa je postal Rus Pavel Sivakov.

Dirko zaznamovala smrt mladega Belgijca Dirko po Poljski je v 3. etapi zaznamoval tragičen dogodek. Komaj 22-letni belgijski kolesar Bjorg Lambrecht je po hudem padcu 50 kilometrov od cilja umrl. Pri njegovi ekipi Lotto Soudal Maarten Meirhaeghe so razkrili, da je bila smrt posledica velike raztrganine na jetrih, ki je povzročila notranje krvavitve in srčni zastoj. Sportal Znan je vzrok smrti mladega Belgijca

