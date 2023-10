Pogačar in Roglič skozi pekel

V zadnjem času se v kolesarskem svetu največ govori o letu 2024, čeprav je še letošnje aktualno. Ko so pri Jumbo-Vismi in Soudal Quick-Step naznanili, da se bodo združili, je to povzročilo veliko negotovosti glede usode kolesarjev, ki so pri obeh ekipah pod pogodbo. Tisti najboljši so razumljivo mirni, pri drugih je prisotna skrb.

Kdo bo osvojil Dirko po Lombardiji? Tadej Pogačar 177 glasov + 40,05%

Primož Roglič 231 glasov + 52,26%

Remco Evenepoel 15 glasov + 3,39%

Richard Carapaz 5 glasov + 1,13%

Enric Mas 1 glasov + 0,23%

Aleksandr Vlasov 2 glasov + 0,45%

Ben Healy 2 glasov + 0,45%

Kdo drug. 9 glasov + 2,04% Oddanih 442 glasov

Ob vsem je bilo veliko govora tudi o prihodnosti Primoža Rogliča, za katerega je jasno, da bo v soboto na Dirki po Lombardiji zadnjič nastopil v dresu Jumbo-Visme, saj je sam naznanil odhod, prav tako pa tudi, da bo od leta 2024 naprej zastopal barve ekipe BORA - hansgrohe.

Vrvež pa bo tudi v soboto na italijanskih cestah. Pred kolesarji je namreč 117. izvedba Dirke po Lombardiji, ki je še posebej pisana na kožo Tadeju Pogačarju. Član UAE Emirates je prestižno italijansko klasiko, ki spada med pet kolesarskih spomenikov, osvojil v zadnjih dveh letih in bo jutri skušal ponoviti dosežek dveh Italijanov, ki sta (vsaj) trikrat zapored osvojila Lombardijo – Fausto Coppi celo štirikrat (1946, 1947, 1948, 1949), Alfredo Binda trikrat (1925, 1926, 1927). Foto: Il Lombardia

Pekel po Lombardiji

Foto: Il Lombardia Letošnja trasa je obrnjena v nasprotno smer glede na leto 2022, saj se bo začela ob jezeru Como in končala v Bergamu. Že kmalu po začetku dirke bodo kolesarji spoznali, da so na peklenski trasi. Spopadli se bodo z ikoničnim vzponom Ghisallo, kjer bodo šli mimo kapelice, posvečene kolesarjem, in kolesarskega muzeja, ki ga je uredil Fiorenzo Magni.

Prava kalvarija se bo začela po 90. kilometru, ko si bodo vzponi sledili praktično drug za drugim. Najprej bo prišel na vrsto Roncola (9,4 km/6,6 %), ki bo imel kmalu po začetku maksimalni 17-odstotni naklon.

Naslednji v vrsti bo Berbeno, ki bo dolg 6,8 kilometra in bo imel le 4,6-odstotno naklonino. Zatem bodo morali kolesarji prevoziti še 110 kilometrov.

Foto: Il Lombardia

Po krajšem oddihu, kar zadeva vzpenjanje, bo prišel na vrsto dvojček Passo Della Crocetta (11 km/6,2 %) in Zambla Alta (9,5 km/3,5 km).

Zaključna vzpona, ki bosta naredila ključno selekcijo

Foto: Il Lombardia Ko se bodo dotaknili vrha zadnjega, bodo imeli kolesarji pred seboj še dva vzpona in dobrih 50 kilometrov do cilja. Predzadnji bo prišel na vrsto Passo Di Ganda (9,2 km/7,3 %), ki ima najtežji del proti koncu, kjer bo naklonina tudi 15-odstotna. Verjetno se ljubitelji kolesarstva še spomnite, ko je Pogačar pred dvema letoma prav na tem mestu napadel in se odpeljal zgodovinskemu uspehu naproti.

Prav posebna kulisa bo povsem ob koncu, ko bodo kolesarji prišli v Bergamo. Zlasti v stari del mesta, ki predstavlja zgornje mestno območje, vanj pa se bodo podali skozi vrata Porta Garibaldi. Prevozili bodo tudi tlakovane odseke, čaka pa jih vzpon na Colle Aperto.

Dolg bo sicer le 1,2 kilometra, a bi lahko naredil novo selekcijo med favoriti za zmago. Povprečni naklon je namreč 7,2-odstotni, največji pa bo znašal 12,4 odstotka.

Foto: Il Lombardia

Ob spustu do cilja bo cesta široka. Zadnja "ovira" bo sledila 1.800 metrov pred ciljem, ko bo oster lev zavoj in kratek odsek ožje ceste skozi Porta Sant’Agostino, nakar bodo številni gledalci pozdravili novega, morebiti starega junaka Dirke po Lombardiji.