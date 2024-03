Mirnejši dan za Pogačarja in favorite

Na Dirki po Kataloniji je danes na sporedu 169-kilometrska etapa od Sorta do Lleide, ki pa ima le en kategoriziran klanec in še ta le druge kategorije. Dan je primeren za uspešen pobeg, še verjetnejši pa je sprinterski obračun za zmago. A na katalonski preizkušnji letos ni prav veliko pravih sprinterjev. Tadej Pogačar bo s kolegi iz UAE Emirates branil majico vodilnega.

Tadeja Pogačarja in ostale favorite za skupno zmago – tem je v prvih dveh gorskih etapah slovenski as že zadal dva huda udarca in ima pred najbližjim zasledovalcem, Špancem Mikelom Lando (Soudal – Quick Step), že 2:27 prednosti – čaka mirnejši dan, kar je za ranjeno moštvo UAE Emirates (izgubilo je že obolelega Jaya Vina, pa tudi Felix Grossschartner je imel včeraj želodčne težave) dobra novica, pričakovati pa gre, da bodo iniciativo danes prevzele druge ekipe, takšne, ki imajo kandidate za etapno zmago.

Trasa je primerna za uspešen pobeg, zelo verjeten pa je tudi sprint večje skupine. Na startni listi letošnje katalonske dirke sta sicer le dva prava specialista za sprinte, Belgijec Arne Marit (Intermarche – Wanty) in Latvijec Emils Liepinš (DSM – firmenich PostNL), ekipe pa niti nimajo kolesarjev za vzpostavitev kakšnih sprinterskih vlakov, zato gre pričakovati bolj bitko kolesarjev, ki so hitri v sprintu, a se dobro znajdejo tudi v kakšnem daljšem napadu. Danes je dan za kolesarje, kot so Ethan Hayter, Bryan Coquard, Marijn van den Berg, Axel Laurance, Dorian Godon, Ide Schelling, Cyril Barthe, Jacopo Mosca …

Etapa se bo začela na 700 metrih nadmorske višine, končala pa 35 metrov nad morjem. V prvi polovici etape čaka tekmovalce en vzpon druge kategorije, Port d'Ager (3,9 kilometra pri 6,7-odstotnem povprečnem naklonu), skupno pa le dobrih 1.200 višinskih metrov. Etapa se bo začela ob 12.45, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 16.20 in 16.45.

Izidi tretje etape in skupni vrstni red:

