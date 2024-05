Rožnati Tadej Pogačar se bo načakal

Kronometer od Foligna do Perugie, dolg 40,6 kilometra, je najdaljši na letošnjem Giru. Videli bomo dva, drugi z 31,2 kilometra bo na vrsto prišel prihodnjo soboto, ko bo cilj ob Gardskem jezeru.

Trasa današnjega 40,6 kilometra dolgega kronometra. Foto: Giro d'Italia

Razlika pa ni le v dolžini, ampak tudi v razgibanosti. Če bo drugi praktično v celoti ravninski, bo imel današnji zahtevnejši zaključek. Sledilo bo namreč šest kilometrov vožnje navkreber. V prvega 1,3 kilometra vzpona bo kolesarje čakal več kot desetodstotni naklon. Mesto za tiste kolesarje, ki so dobri v vožnji v klanec. Po tem delu se bo cesta konstantno enakomerno dvigovala do cilja.

Pogačarju leži zadnji del

Zanimivo bo videti, kako se bodo s traso spopadli favoriti za skupno zmago in klasični kronometristi. Osrednji je zagotovo nosilec rožnate majice Tadej Pogačar, ki se bo načakal na svoj nastop. Začel ga bo namreč kot zadnji ob 16.24. Verjetno ne bo najhitrejši na ravninskem delu, zato pa mu je pisanih na kožo zadnjih šest kilometrov, ko se bo cesta dvignila.

Filippo Ganna si veliko obeta od današnjega kronometra. Foto: Reuters

Dan bo začel s prednostjo 46 sekund pred najbližjim zasledovalcem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). V vrstah britanskega moštva imajo kar nekaj specialistov za tovrstne vožnje. Tobias Foss, Thymen Arensman in Magnus Sheffield so že kandidati za visoko uvrstitev, medtem ko za najvišjo dnevno zagotovo Italijan Filippo Ganna, ki je videti v dobri formi. Zanimivo bo videti, kako se bo s traso spopadel izkušeni Thomas, ki je lani prav v zaključnem kronometru na Svete Višarje izgubil boj z našim Primožem Rogličem in moral rožnato majico predati slovenskemu tekmecu.

Kaj bo pripravil Jan Tratnik

Daniel Martínez (BORA - hansgrohe), ki na tretjem mestu zaostaja 47 sekund, bo skušal izgubiti čim manj časa v primerjavi s Pogačarjem. Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Lorenzo Fortunato, Juan Pedro López, Jan Hirt in Esteban Chaves, ki so trenutno del elitne deseterice, niso specialisti za kronometer in bi lahko danes izgubili veliko dragocenega časa. Tudi minuto in več.

Jan Tratnik je znan kot dober kronometrist. Foto: Guliverimage

Zato pa je kar nekaj takšnih kolesarjev, ki si obetajo dvig na lestvici. Luke Plapp, ki je bežal v četrtkovi etapi, je že eden od takšnih. Potem sta tu še Aleksej Lucenko in Ben O'Connor.

Zanimivo bo videti, kakšno predstavo bo pokazal slovenski specialist za pomično vožnjo Jan Tratnik, ki se bo na progo podal ob 14.54. Na delu bosta še Domen Novak in Luka Mezgec, ki pa danes nimata rezultatskih ciljev.

Vse skupaj se bo začelo že ob 13.10, ko se bo kot prvi na progo podal Julius van den Berg.

Štartna lista kronometra

Št. čas Kolesar Ekipa 13:10:00 VAN DEN BERG Julius Team dsm-firmenich PostNL 14:26:00 NOVAK Domen UAE Team Emirates 14:28:00 MEZGEC Luka Team Jayco AlUla 14:54:00 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike 15:57:00 CHAVES Esteban EF Education - EasyPost 16:00:00 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 16:03:00 HIRT Jan Soudal Quick-Step 16:06:00 LÓPEZ Juan Pedro Lidl - Trek 16:09:00 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 16:12:00 RUBIO Einer Movistar Team 16:15:00 UIJTDEBROEKS Cian Team Visma | Lease a Bike 16:18:00 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA - hansgrohe 16:21:00 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 16:24:00 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates