Čas je za končni obračun. Kdo bo napadel prvi? Morda Roglič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 106. Dirki po Italiji se danes z zahtevno 16. etapo začenja odločilni zadnji teden, v katerem bodo morali nekaj več pokazati predvsem glavni favoriti za končno zmagoslavje. Današnja 203 kilometre dolga etapa od Sabbia Chiese do Monte Bondona bo najboljšim hribolazcem že ponudila prvo priložnost za napredovanje v skupnem seštevku. Jo bo izkoristil slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma)?

Primož Roglič je po 15 etapah letošnjega Gira na tretjem mestu v skupnem seštevku, minuto in deset sekund za vodilnim Francozom Brunom Armirailom (Groupama – FDJ) in pičli dve sekundi za Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers). Četrti je mladi Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), ki poleg Rogliča in Thomasa spada med glavne favorite za zmago na letošnjem Giru.

Moštvi Zasavca in Valižana sta se v prvih dveh tednih otepali rožnate majice, ta pa utegne danes, ko bodo morali kolesarji premagati kar 5.200 višinskih metrov, spet menjati lastnika. Armirail, ki je vodstvo na dirki prevzel po 14. etapi, v kateri je bil med ubežniki, ki so v cilj prišli debelih 21 minut pred glavnino, na današnjih klancih ne bi smel biti kos najmočnejšim kolesarjem na dirki. Ljubitelji kolesarstva danes pričakujejo prvi resnejši spopad Rogliča, Thomasa in Almeide.

Foto: zajem zaslona

Kolesarje čaka naporen dan, na 64. kilometru etape bodo začeli vzpon na prvi kategoriziran klanec dneva, Passo di Santa Barbara (I. kategorija, 12,7 km z 8,3-odstotnim povprečnim naklonom), s tega bodo po krajšem spustu nadaljevali še na prelaz Bordala (III. kategorija, 4,5 km, 6,7 %), po dolgem in zelo tehnično zahtevnem spustu pa jih na 104. kilometru trase čaka že nov plezalni izziv, vzpon Matassone (II. kategorija, 13 km, 5 %).

Po s krajšim vmesnim nekategoriziranim vzponom prekinjenim spustom se bo na 137. kilometru etape začel vzpon na Serrado (II. kategorija, 17,7 km, 5,5 %). Po še enem dolgem spustu in slabih desetih kilometrih ravnine pa je na vrsti sklepni in odločilni vzpon dneva. Monte Bondone je 21,4 kilometra dolg klanec prve kategorije s povprečnim naklonom 6,7 % in maksimalno naklonino 15 %. Vremenska napoved je odlična, kolesarje naj bi pričakalo sonce, ob tem pa tudi naj ne bi bilo premočnega vetra.

Foto: zajem zaslona

Etapa se bo začela ob 11.05, kolesarje v cilju pričakujejo med 16.50 in 17.43. V rožnati majici bo še tretji dan zapored kolesaril Francoz Bruno Armirail (Groupama – FDJ), v beli najboljšega mladega kolesarja Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), v ciklamni najboljšega po točkah že 15. dan zapored Italijan Jonathan Milan (Bahrain – Victorious), v modri najboljšega hribolazca pa Italijan Davide Bais (EOLO – Kometa).

Skupni vrstni red po 15. etapi Gira: 1. Bruno Armirail (Fra/Groupama-FDJ) 61;38:06

2. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) + 1:08

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:10

4. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 1:30

5. Andreas Leknessund (Nor/Team DSM) 1:50

6. Damiano Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 2:36

7. Lennard Kämna (Nem/Bora-Hansgrohe) 3:02

8. Eddie Dunbar (Irs/Jayco-AlUla) 3:40

9. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadiers) 3:55

10. Laurens De Plus (Bel/Ineos Grenadiers) 4:18

...

Preberite še: