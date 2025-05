Etapa po okusu sprinterjev, pa vseeno nekaj nevarnosti za Rogliča in favorite

V 12. etapi letošnje Dirke po Italiji bi se morali za zmago udariti sprinterji. 172 kilometrov dolga trasa od Modene do Viadane sicer ni popolnoma ravninska, a z le 1.700 višinskih metrov in dvema kategoriziranima vzponoma (obema III. kategorije) ni niti približno dovolj zahtevna, da bi lahko poskrbela za selekcijo med sprinterji. Primožu Rogliču in favoritom pa jo lahko zagode veter. Etapa se bo začela ob 13.15, kolesarje v cilju pričakujejo okoli 17. ure.