Preplah v Pogačarjevem taboru

Danes je bil pred začetkom etape pozitiven član ekipe UAE Emirates Norvežan Vegard Stake Laengen. Kot je sporočil vodja zdravniške službe pri UAE Emirates dr. Adriano Rotunno je bil Vegard v petek zjutraj še negativen, a je v petek zvečer sporočil, da ima težave z obolelim grlom. Zato so v ekipi naredili nov hitri test na koronavirus, ki pa je bil pozitiven, pozitiven pa je bil tudi današnji jutranji PCR test. Po protokolu so Laengena že umaknili iz ekipe, Pogačar pa je s tem izgubil enega od pomočnikov.

The covid 19 antigen test was positive, and the diagnosis was confirmed on PCR test this morning.

As per protocol, for his, the team, and the peloton’s safety, he will be withdrawn from the race."