Na Dirki po Franciji bo danes na sporedu prva od dveh voženj na čas na letošnjem Touru. Kolesarje čaka ravninski, dobrih 25 kilometrov dolg kronometer na trasi Nuits-Saint-Georges–Gevrey-Chambertin. Vodilni na dirki Tadej Pogačar kot glavnega favorita za etapno zmago izpostavlja Remca Evenepoela, svetovnega prvaka v tej disciplini. Prvi se bo s startne rampe pognal Mark Cavendish (13.05), ki v skupnem seštevku dirke zaseda zadnje mesto, zadnji pa Pogačar (17.00), ki bo nastopil s še bolj dodelanim kolesom in opremo kot na Giru. Primož Roglič, olimpijski prvak v kronometru, bo startal ob 16.52.

Na Dirki po Franciji bo danes na sporedu prva od dveh voženj na čas, kjer se kolesarji ne bodo mogli zanašati na svoje moštvene kolege, ampak bo šlo za boj z uro vsakega posameznika.

Profil 7. etape Dirke po Franciji:

Trasa kronometra na relaciji Nuits-Saint-Georges–Gevrey-Chambertin je dolga 25,3 kilometra vožnje in ima nekaj manj kot 300 višinskih metrov. Zahtevnejša je predvsem v prvih 15 kilometrih, ko se bodo morali kolesarji prebiti prek 1,6 kilometra dolgega klanca Reulle-Vergy, ki ima 6,5-odstoten povprečni naklon. Po drugem merjenju vmesnega časa v Curleyju sledi spust in nekaj ravnih kilometrov do cilja.

Zmagovalca zadnjih štirih izvedb Toura sta izbrala Evenepoela

Oba zmagovalca preteklih štirih Tourov Tadej Pogačar (UAE Emirates) in Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) kot glavnega kandidata za zmago v vožnji na čas izpostavljata Belgijca Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step), ki je s 45 sekundami zaostanka trenutno na odličnem drugem mestu v skupnem seštevku dirke in vodi v razvrstitvi za belo majico najboljšega mladega kolesarja.

"Favorit je zagotovo Remco. Je svetovni prvak v tej disciplini in velikokrat je že dokazal, da lahko redno premaguje najboljše. Seveda bomo pozorni nanj, a tudi sam lahko solidno opravim to vožnjo na čas," je po šesti etapi organizatorjem dejal Pogačar, ki je traso prevozil že pred časom. "Moram priznati, da mi je všeč, to bo lep kronometer. Bo kar hiter, a moraš biti tudi močan, ne le aerodinamičen. Bomo videli, kako se bo odvilo."

Pogačar bo nastopil s še izboljšano verzijo kronometrskega kolesa kot na Giru. Njegov mehanik Boštjan Kavčnik je v pogovoru za nacionalno televizijo povedal, da bi bil s tem kolesom na kronometrski etapi Gira Pogačar še 40 sekund hitrejši.

Vingegaard zaradi padca etapo videl le na posnetku

Pogačarjev glavni tekmec s prejšnjih dveh izvedb Toura Jonas Vingegaard si zaradi posledic padca na Dirki po Baskiji v začetku aprila trase v živo še ni ogledal. "Nisem še videl trase, le na posnetku. Moral bi jo videti v mesecih pred Tourom, a sem nato padel po Baskiji in tega nisem mogel opraviti. Je malce razgibana, ne preveč tehnična trasa, a šlo bo za zelo hiter kronometer," predvideva Danec.

Belgijec poka od samozavesti: Seveda ciljamo na zmago

Eveneoel je pred etapo izjemno samozavesten. "Petkova trasa ni predaleč od Belgije, zato sem si jo ogledal med božičem in novim letom ter tudi pred nekaj dnevi. Trasa mi ustreza in komaj čakam nastop. Seveda ciljamo na zmago. Kot svetovni prvak v kronometru bom dal od sebe vse, da dobim etapo. Z enim očesom pa bom pogledoval tudi proti skupnemu seštevku," je dejal 24-letni Belgijec, ki si ob trasi želi čim več domačih navijačev.

Roglič traso prehodil, ne pa prevozil

V kronometru je vedno odličen tudi Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je v skupnem seštevku dirke z minuto in 14 sekundami zaostanka za Pogačarjem trenutno peti. Kot je povedal v izjavi za TV Slovenija trase še ni prevozil, jo je pa prehodil, saj so ravno v času njegovega obiska tam polagali asfalt. Roglič je letos v vožnji na čas že zmagal, in sicer na uvodu Dirke po Baskiji.

Prvi na traso Cavendish, zadnji Pogačar

Etapa se bo začela ob 13.05, ko se bo s startne rampe zapeljal junak 5. etape Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). Od petih Slovencev na startni listi bo noge prvi pretegnil Luka Mezgec (13.54), dobre pol ure pozneje bo startal Matej Mohorič (14.26) in nato še naš olimpijski adut v kronometru Jan Tratnik ( 15.06). Nekoliko dlje bo treba počakati na Primoža Rogliča, ki bo startal ob 16.52 in Tadeja Pogačarja, ki se bo na traso podal kot zadnji, ob 17. uri.

Štartni časi najboljših petih v skupni razvrstitvi:

16:52:00 Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) 16:54:00 Juan Ayuso (UAE Emirates) 16:56:00 Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) 16:58:00 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 17:00:00 Tadej Pogačar (UAE Emirates)

