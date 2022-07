Tour se poslavlja od Danske, nova priložnost za sprinterje

"V cilju sem bil najprej razočaran, saj sem mislil, da sem zmagal, a me je Fabio prehitel. Vedno greš na zmago, ampak hitro sem dojel, da sem z drugim mestom prišel do rumene majice. Z njo res nimam nobenega razloga za pritoževanje," je v soboto v cilju druge etape razlagal Rogličev belgijski kolega pri Jumbo-Vismi Wout van Aert. Pred startom dirke v Köbenhavnu si je zaželel tri etapne zmage na Danskem, za zdaj mu je uspelo osvojiti dve drugi mesti.

A Van Aert po dveh dneh dirkanja vodi v skupnem seštevku dirke in v točkovanju za zeleno majico, zato res ne more biti razočaran, Jumbo-Visma ima z Dancem Jonasom Vingegaardom in našim asom Primožem Rogličem še dva kolesarja med najboljšo deseterico in je za zdaj najuspešnejša ekipa na 109. Dirki po Franciji. In tudi danes, na še eni ravninski etapi, se bo Van Aert bojeval za etapno zmago, Roglič in Vingegaard se bosta izogibala težavam.

To jima je v prvih dveh dneh odlično uspevalo, medtem ko je prvega favorita za končno zmago na Touru, Tadeja Pogačarja, včeraj nesreča ujela tik pred ciljem. V zadnjem od treh množičnih padcev je tudi slovenski superzvezdnik dobil nekaj odrgnin, a ostal na odličnem tretjem mestu v skupnem seštevku in bo tudi danes nosil belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Dobro se držijo tudi preostali trije Slovenci na dirki, asa Bahrain Victoriousa Matej Mohorič in Jan Tratnik te dni nista v ospredju, več dela čaka Luko Mezgeca, ki je pomemben del močnega sprinterskega vlaka moštva BikeExchange – Jayco. Ta se bo tudi danes trudil svojega aduta Dylana Groenewegna spraviti v kar najboljši položaj za etapno zmago. Včeraj je bil Nizozemec osmi.

Tretja etapa Toura se bo začela ob 13.05, deset minut kasneje bodo prevozili kilometer nič, v cilju pa kolesarje pričakujejo po 17. uri.

Nosilci majic: Rumena: Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma)

Zelena: Fabio Jakobsen (Niz/Quick-Step Alpha Vinyl) – namesto Van Aerta

Pikčasta: Magnus Cort Nielsen (Dan/EF Education EasyPost)

Bela: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) Skupni vrstni red po dveh etapah: 1. Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) 4;49:50

2. Yves Lampaert (Bel/QuickStep - Alpha Vinyl) + 0:01

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 0:08

4. Filippo Ganna (Ita/Ineos Grenadiers) 0:11

5. Mads Pedersen (Dan/Trek – Segafredo) 0:12

6. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin – Deceuninck) 0:14

7. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 0:16

8. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:17

9. Bauke Mollema (Niz/Trek – Segafredo) 0:18

10. Dylan Teuns (Bel/Bahrain Victorious) 0:21

16. Jan Tratnik (Slo/Bahrain - Victorious) 0:26

31. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 0:44

143. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange – Jayco) 1:35

Kdo bo osvojil Tour de France? Tadej Pogačar 1030 glasov + 32,13%

Primož Roglič 2075 glasov + 64,72%

Jonas Vingegaard 38 glasov + 1,19%

Aleksandr Vlasov 6 glasov + 0,19%

Daniel Martinez 5 glasov + 0,16%

Geraint Thomas 8 glasov + 0,25%

Nekdo drug 44 glasov + 1,37% Oddanih 3206 glasov