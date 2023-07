Kraljevska etapa, najvišja točka Toura in najbrž zadnja priložnost za Pogačarja

Po dramatičnem torkovem kronometru, na katerem je Tadej Pogačar (UAE Emirates) proti Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma) izgubil še dobro minuto in pol in zdaj v skupnem seštevku za Dancem zaostaja minuto in 48 sekund, je na vrsti še brutalna kraljevska 17. etapa. Kolesarji se bodo povzpeli na Col de la Loze, z 2.304 metri najvišjo točko 110. Dirke po Franciji.

Če je bila ob koncu drugega tedna napetega 110. Torua razlika med glavnima favoritoma za skupno zmago Dancem Jonasom Vingegaardom in našim asom Tadejem Pogačarjem le deset sekund, se je po torkovem kronometru Slovenec znašel v večjih težavah. Zdaj za rumeno majico zaostaja že debelo minuto in 48 sekund in danes bo na brutalni, 165,7 kilometra dolgi etapi od saint-Gervaisa do Courchevela moral napasti na vso moč. Njega in preostale kolesarje čaka peklenski dan s kar 5.400 višinskimi metri.

Foto: A. S. O.

5.400 višinskih metrov

Garanje se bo začelo že kmalu po startu etape, po kakšnih 15 kilometrih bodo že začeli vzpon na Col des Saisies, 13,4 kilometre dolg klanec prve kategorije s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom. Nato se bodo spustili v Beaufort, kjer bo edini leteči cilj etape, takoj za tem pa spet v klanec. Najprej na Cormet de Roselend, še en klanec prve kategorije, dolg 19,9 kilometra in s šestimi odstotki povprečnega naklona. Vrh tega bodo dosegli na 67. kilometru etape.

Najvišja točka 110. Toura

Foto: A. S. O. Sledi dolg spust, ki bi utegnil biti zaradi slabe vremenske napovedi še posebej nevaren. V morebitnem dežju bodo ceste spolzke in zahrbtne. Na 99. kilometru etape se bo začel nov kategoriziran vzpon, na Cote de Longefroy, 6,6 kilometra dolg klanec druge kategorije (7,5-odstotni povprečni naklon), v zadnjih 30 kilometrih napornega dne pa jih čaka še strah zbujajoči Col de la Loze, najvišji gorski cilj letošnjega Toura. Gre za dobrih 28 kilometrov dolg klanec ekstra kategorije. Povprečni naklon je šest odstoten, a bolj zaradi prve polovice in vmesnega dela, kjer se poravna in kolesarjem ponudi celo nekaj spusta. Zadnjih 10 kilometrov ima povprečen naklon 8,5 odstotka, na delih tik pod vrhom naklonina presega 20 %, a cilja danes ne bo na vrhu epskega klanca.

S tega se bodo spustili v smučarsko središče Courchevel, čisto na koncu pa jih čaka še ena strma rampa na spektakularnem letališču Altiport, ki ima le 537 metra dolgo pristajalno in vzletno steto, a ima ta 18,7-odstoten naklon.

Obeta se prava poslastica, Tadej Pogačar ima bržčas še zadnjo možnost, da ostane v boju za skupno zmago, če se mu danes ne uspe konkretno zažreti v prednost Jonasa Vingegaarda, bo Tour zanj že bolj ali manj izgubljen. Pogačarjev moštveni kolega Adam Yates pa se je včeraj prebil na tretje mesto v skupnem seštevku in ga bo danes najbrž poskušal ubraniti pred Špancem Carlosom Rodriguezom (Ineos Grenadiers), ki mu za ovratnim diha z vsega petimi sekundami zaostanka.

Odprt je tudi še boj za pikčasto majico. V razvrstitvi najboljšega hribolazca na dirki ima Italijan Giulio Ciccone (Lidl – Trek) le pet točk prednosti pred Američanom Neilsonom Powlessom

Etapa se bo z zaprto vožnjo začela ob12.20, ob 12.30 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo med 17.05 in 17.45.

Skupni vrstni red po 16. etapi: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 63;06:53

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 1:48

3. Adam Yates (VBr/UAE Team Emirates) 8:52

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 8:57

5. Jai Hindley (Avs/Bora-hansgrohe) 11:15

6. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 12:56

7. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 13:06

8. Simon Yates (VBr/Jayco AlUla) 13:46

9. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 17:38

10. Felix Gall (Avt/A2GR Citroen) 18:19

...

71. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 2;57:00

121. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 3;57:37

...

