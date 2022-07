Na Touru se obetajo izredne razmere, bo to dan za sprinterje?

Petnajsta etapa letošnje Dirke po Franciji bo kolesarje popeljala od Rodeza do Carcassonna, dolga pa bo 202,5 kilometra. Prireditelji Toura so ji pripeli oznako "ravninska", a takšna je bila denimo tudi petkova, v kateri pa so specialisti za sprinte močno trpeli. Ti še vse od Danske niso imeli priložnosti, da bi pokazali svoje veščine. Morda jim bo uspelo danes. Začelo se bo ob 13.05. Dan bodo dodatno otežile visoke temperature. Živo srebro se bo povzpelo do 40 stopinj Celzija, zato marsikdo meni, da bi bilo treba etapo skrajšati ali celo odpovedati.

Z današnjo etapo se zaključuje že drugi teden razburljivega Toura. Ta se bo končala v Carcassonnu, kjer bodo v ponedeljek kolesarji preživeli tudi zadnji prosti dan. V zadnjem tednu pa bo v Pirenejih prišlo do končnega obračuna za zmago na 109. Dirki po Franciji.

Ekstremne temperaturne razmere na Touru



Kot da napori same dirke ne bi bili dovolj, kolesarje tudi danes čakajo ekstremne temperaturne razmere. Živo srebro se bo povzpelo kar do 40 stopinj Celzija, zato marsikdo meni, da bi bilo treba etapo skrajšati ali pa kar odpovedati. Kot poroča kolesarski portal cyclingnews.com, se je Združenje profesionalnih kolesarjev (CPA) oziroma njihov predstavnik na dirki Pascal Chanteur na to temo srečal s predstavniki kolesarjev, ekip in prirediteljev. Iskali so rešitve, a o morebitnem skrajšanju ali odpovedi etape se niso dogovorili.

A kolesarji brutalen drugi teden zaključujejo s še eno dolgo tranzicijsko etapo, v kateri jih bo, tako kot v zadnjih dneh, spet kuhala vročina, pa tudi oznako "ravninska" gre jemati z nekaj rezerve. Čeprav jih na 202-kilometrski trasi čakata le dva kategorizirana vzpona (oba III. kategorije) − Cote d'Ambialet (4,4 km, 4,6 odstotka) na 69. kilometru in Cote des Cammazes (5,1 km, 4,1 odstotka) na 155. kilometru etape −, je profil trase nadvse razgiban. Prave ravnine je bore malo, ves čas bo šlo navzgor ter navzdol, in če bo tempo spet tako hud, kot je bil v zadnjih dneh, bodo sprinterji le stežka prišli do priložnosti.

Povsem mogoče pa je, da pobeg spet uspe.

Zaprta vožnja se bo začela ob 13.05, ob 13.15 bo šlo zares, v cilju pa kolesarje pričakujejo enkrat med 17.30 in 18.04.

Skupni seštevek (14/21): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 55:31:01

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:22

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:43

4. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 3:01

5. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 4:06

6. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 4:15

7. Louis Meintjes (JA/Intermarche-Wanty-Gobert) 4:24

8. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) isti čas

9. Tom Pidcock (VBr/Ineos Grenadiers) 8:49

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:58

...

21. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 33:39

81. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 2:02:45

86. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 2:07:19

118. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 2:34:40

...

