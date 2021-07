Prispeli na prizorišče končnega obračuna, Pogačar pripravljen na napade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca 108. Toura je na sporedu še osem etap, odločilne bodo tri gorske pirenejske preizkušnje, v nedeljo, sredo in četrtek, pa nato sobotni kronometer, za začetek pa je na sporedu ogrevanje na hriboviti 183,7-kilometrski etapi od Carcassonna do Quillana.

14. etapa se bo začela ob 12.40, končala pa okoli 17. ure, kolesarje pa danes čaka pet kategoriziranih klancev. Vrh prvega, Col du Bac (622 m. n. v.) bodo dosegli na 50. kilometru etape. Gre za klanec tretje kategorije, čakajo jih dobri trije kilometri vzpona s 5,3-odstotnim povprečnim naklonom.

Na 76. kilometru bo leteči sprint, na 89. pa vrh Col de Montsegur (1.059 m. n. v.). Tega bodo dosegli po dobrih štirih kilometrih vzpenjanja po 8,7-odstotni povprečni naklonini. Po spustu s tega klanca druge kategorije sledi še ena "dvojica". Col de la Croix des Morts (898 m. n. v.), ki ponuja 6,8 kilometra plezanja pri naklonu 5,7 odstotka, sledi mu še nekajkilometrska vožnja po planoti in krajši spust, nato pa strm (9-odstotni) 2,2-kilometrski vzpon na Cote de Galinagues (948 m. n. v.), vrh tretje kategorije.

Foto: Reuters

Dobrih 17 kilometrov pred ciljem etape karavano čaka še vrh zadnjega kategoriziranega klanca dneva, Col de Saint Louis (706 m. n. v.), na katerem se bodo delili časovni odbitki. 4,7-kilometrski klanec s povprečnim naklonom 7,4 odstotka je druge kategorije.

Pogačar v skupnem seštevku vodi s petimi minutami in 18 sekundami pred Rigobertom Uranom in 5:32 pred Jonasom Vingegaardom.

V boj za etapno zmago se utegne podati tudi Matej Mohorič, ki je pred dnevi povedal, da mu je trasa pisana na kožo. Še bolj kot tista iz sedme etape, v kateri je slavil veličastno zmago. Mohorič sicer v skupnem seštevku zaseda 46. mesto, za Pogačarjem zaostaja uro in dobrih 23 minut. Tretji slovenski kolesar na Touru, Luka Mezgec (BikeExchange), pa je z uro in 48 minutami zaostanka trenutno na 92. mestu.

Skupni vrstni red po 13 etapah: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 52;27:12

2. Rigoberto Uran (Kol/EF Education-Nippo) + 5:18

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 5:32

4. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) 5:33

5. Ben O'Connor (Avs/Ag2r Citroen) 5:58

6. Wilco Kelderman (Niz/Team DSM) 6:16

7. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana-Premier Tech) 6:30

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 7:11

9. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 9:29

10. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 10:28

...

46. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1;23:11

92. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 1;48:50

...

Preberite še: