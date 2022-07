Še ena epska gorska etapa. Bo Pogačar pred množico slovenskih navijačev vrnil udarec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če je bila včerajšnja enajsta etapa 109. Dirke po Franciji dramatična, bi lahko bila današnja še za odtenek težja 12. še nekoliko bolj. Kolesarje danes čaka peklenskih 165 kilometrov s kar tremi vzponi najvišje kategorije, tudi zaključnim na mitski Alpe d'Huez, kjer bo ogromno slovenskih navijačev, ki bodo na slovenskem ovinku pričarali pravi špalir. Tadej Pogačar (UAE Emirates) je imel včeraj krizo in je rumeno majico predal izjemno razpoloženemu Dancu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma). Bo mladi Gorenjec danes vrnil udarec? Začelo se bo ob 13.05.

Dan po izjemno naporni gorski etapi je na Touru na vrsti še kraljevska 12. etapa. Tudi danes se bodo morali kolesarji povzpeti na Col du Galibier, z 2.642 metri nadmorske višine najvišjo točko letošnje francoske pentlje, le da z druge strani. A 23 kilometrov dolg klanec s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom bo šele prvi preizkus dneva, vrh Galibierja tekmovalce čaka že na 33. kilometru etape, ki se bo začela v Brianconu.

Skoraj takoj po spustu z Galibierja jih že čaka nov zahteven preizkus, vzpon na Col de la Croix de Fer, 29 kilometrov dolg vzpon s 5,2-odstotnim povprečnim naklonom, po ponovnem spustu v dolino pa le dobrih 11 kilometrov ravnine, preden bo na vzponu na mitski Alpe d'Huez (13,8 km pri kar 8,1 odstotka povprečnega naklona) končni obračun dneva med favoriti za skupno zmago.

Foto: zajem zaslona

Včeraj je imel najboljši kolesar sveta in dvakratni zmagovalec Toura Tadej Pogačar slab dan, ob številnih napadih številčnejših tekmecev, predvsem močne zasedbe Rogličevega moštva Jumbo-Visma, je pokazal, da je le človek, ne robot, ter se na zadnjem vzponu zlomil in proti zmagovalcu etape Jonasu Vingegaardu pridelal kar dve minuti in 22 sekund zaostanka v skupnem seštevku.

Danes bo spet kolesaril v beli majici najboljšega mladega kolesarja na dirki, rumeno vodilnega pa bo branil Danec. Obeta se še ena dramatična etapa, spet bo vroče, naporno, dobili pa bomo tudi odgovor na vprašanje, ali je imel 23-letni slovenski šampion s Klanca pri Komendi le slab dan ali je letos mora celo premagljiv.

Ob 13.05 se bodo kolesarji podali na zaprto vožnjo, ob 13.20 bo šlo zares, v cilju pa jih danes pričakujejo enkrat med 17.55 in 18.29.

Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Skupni seštevek (11/21): 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 41;29:59

2. Romain Bardet (Fra/Team DSM) + 2:16

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 2:22

4. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 2:26

5. Nairo Quintana (Kol/Arkea Samsic) 2:37

6. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 3:06

7. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 3:13

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 7:23

9. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Qazaqstan) 8:07

10. Enric Mas (Špa/Movistar) 9:29

...

14. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 13:54

82. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 1;24:55

84. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 1;27:30

113. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 1;49:20

...

Nosilci majic: Rumena: Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) Zelena: Wout van Aert (Bel/Jumbo-Visma) Pikčasta: Simon Geschke (Nem/Cofidis) Bela: Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

Foto: zajem zaslona

Preberite še: