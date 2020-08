Roglič in Pogačar imata resnejši test

Prvo etapo je krojil dež in spolzko cestišče v okolici Nice, zaradi česar so se številni kolesarji znašli na tleh – med njimi tudi favoriti za skupno zmago. A je vsem uspelo priti do cilja le z nekaj odrgninami in brez zaostanka.

Ker so organizatorji Dirke po Franciji naredili dirko raznovrstno in je bolj namenjena hribolazcem, bodo noge slednjih prvič resneje preizkušene v drugi etapi z začetkom ob 13. uri. Štart bo v Nici, končala pa se bo prav tako v obmorskem francoskem mestu. Razlika je ta, da bo kolesarje pot vodila v osrčje Alpes Maritimes, kjer jih čakajo prve resnejše hribovske preizkušnje.

Dva vzpona I. kategorije, skupno štirje

Sprva bo po 45,5 kilometra sledil vzpon I. kategorije na Col de la Colmiane (16,3 km – 6,2-% naklon), takoj po spustu pa že nov test, ki sliši na ime Col de Turini (14,9 km – 7,3-% naklon, I. kategorija).

Pop dolgem spustu se bodo kolesarji vrnili v Nico, nakar jih čakata še dva krajša vzpona. Prvega bo predstavljal Col d’Èze, drugega Col des Quatre Chemins, ki je praktično identičen klanec, vendar nekoliko krajši. A se bodo na njem delile bonifikacijske sekunde, ki so pomembne v boju za skupno razvrstitev. Za tem bo sledil še spust proti cilju in lahko pričakujemo, da bo kdo prav tu tvegal v lovu za etapno zmago.

Zanimivo bo spremljati favorizirane ekipe, kako bodo nadzorovale verjeten pobeg in kdaj bodo njihovi kapetani nekoliko bolj pritisnili na pedala. Spodbudna novica je, da naj bi bilo vreme danes bistveno boljše in možnost padavin le 20-odstotne.

Nepredvidljiva etapa

Nedeljska trasa je sicer pisana na kožo kolesarjem, kot so Julian Alaphilippe (Quick-Step), Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) in Wout van Aert (Jumbo-Visma), če mu ne bo treba spremljati Primoža Rogliča in Toma Dumoulina, ki sta aduta nizozemskega moštva.

Dobili bomo tudi odgovore, kakšne posledice čutijo nekateri favoriti, ki so imeli v prvi etapi bližnje srečanje z asfaltom - Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) in Miguel Angel Lopez (Astana) sta padla nekoliko težje.

Kako se bo v drugi etapi znašel Tadej Pogačar? Foto: Grega Valančič/Sportida

Nedelja pa bo resen test tudi za slovenska favorita za skupno zmago. Rogliču in Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) delnice za končni uspeh kotirajo visoko, že danes pa bomo lahko videli, v kakšni formi sta v vožnji v klanec.