Najdaljša etapa za Pogačarja in Rogliča

Dirka po Baskiji ne ponuja niti enega lagodnejšega dne. Tudi danes se gre na polno. Kolesarji imajo opravka s četrto, s 189 kilometri najdaljšo etapo letošnje jubilejne 60. dirke po avtonomni pokrajini Baskija. Kolesarje na trasi od mesta Vitoria-Gasteiz do Hondarribia blizu francoske meje čakajo štirje kategorizirani vzponi, zadnji med njimi je prve kategorije. Sledi spust in ravninski zaključek. Trasa, pisana na kožo ubežnikom.

31-letni kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) tudi danes nosi rumeno majico vodilnega (vodi tudi v seštevku najboljšega po točkah), od katere se na tej dirki še ni ločil.

Njegov devet let mlajši tekmec Tadej Pogačar (UAE Emirates) je z včerajšnjo etapno zmago in desetimi bonifikacijskimi sekundami napredoval na drugo mesto. Vodi tudi v skupni razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja in najboljšega hribolazca in danes vozi v pikčasti majici. Za Rogličem ima 20 sekund zaostanka.

V razvrstitvi kolesarjev iz Baskije vodi Mikel Landa iz ekipe Bahrain Victorious, ki jo na dirki vodi nekdanji slovenski kolesar Gorazd Štangelj.

Pofil 4. etape Dirke po Baskiji (189 km, štirje kategorizirani vzponi, zaključek na ravnini):

Četrta etapa Dirke po Baskiji, ki jo ob cesti spremljajo številni baskovski ljubitelji kolesarstva, je s 189 kilometri najdaljša na letošnji jubilejni dirki.

Začela se je v kraju Vitoria-Gasteiz in končala v Hondarribii na severu Španije, tik ob morju in francoski meji.

Foto: Guliverimage

Najtežji del karavano čaka približno 50 kilometrov pred ciljem, ko bodo najprej grizli v klanec tretje kategorije Jaizkibel (slabih osem kilometrov s povprečnim 5,9-odstotnim naklonom) in nato pedalirali še do vrha Erlaitz, ki je ocenjen kot klanec prve kategorije (štiri kilometre z več kot desetodstotnim naklonom ter nekaj strmimi odseki z 11 oz. 12-odstotnim naklonom). Sledi spust v dolino in ravninski zaključek.

Etapa se je začela ob 12.46, končala pa se bo okrog 17.30.

Tadej Pogačar je z včerajšnjo etapno zmago in desetimi bonifikacijskimi dekundami napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku. Za Primožem Rogličem ima 20 sekund zaostanka. Foto: Guliverimage

Vrstni red po tretji etapi Dirke po Baskiji:

1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 8:07:48

2. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:20

3. Brandon McNulty (Zda) UAE Team Emirates 0:00:30

4. Adam Yates (VB) Ineos Grenadiers 0:00:39

5. Alejandro Valverde (Špa) Movistar Team 0:00:50

6. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma 0:00:54

7. Mikel Landa Meana (Špa) Bahrain Victorious 0:01:00

8. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Špa) Bahrain Victorious 0:01:08

9. Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:09

10. Maximilian Schachmann (Nem) Bora-Hansgrohe

…

54. Jan Polanc (Slo) UAE-Team Emirates 8:03

...