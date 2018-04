Armstrongov "dopinški doktor" pomagal tudi španskim kolesarjem na igrah v Atlanti

Novinarji časnika El Pais so dokaze za sistemsko zlorabo prepovedanih sredstev našli v poročilih, ki so bila uporabljena v zaslišanju pred Mednarodnim športnim arbitražnim sodiščem (Cas) v Lozani leta 2016, v katerem se je osramočeni direktor profesionalnih kolesarskih moštev US Postal, Astana in RadioShack Johan Bruyneel pritožil na desetletno prepoved delovanja v kolesarstvu, kazen, ki jo je dobil zaradi svoje vloge v aferi Lance Armstrong.

Italijanski zdravnik Michele Ferrari:

Spanish federation hired Ferrari and arranged EPO for 1996 Olympics track cyclists, says report | https://t.co/8RZsbGXwki pic.twitter.com/vwsJFkUdss — Cycling Weekly (@cyclingweekly) April 17, 2018

"Španskim reprezentantom dostavljal kortikosteroide, rastni hormon in EPO"

V omenjenem procesu je pričal tudi španski zdravnik Luis Garcia del Moral in zatrdil, da je v času, ko je bil zdravnik španske reprezentance, španska zveza najela Micheleja Ferrarija in mu plačevala tudi za nabavo prepovedanih sredstev. "Zadolžen sem bil za reprezentanco, ne pa tudi za medicinski nadzor," je pričal del Moral in potrdil, da je bil Ferrari del reprezentance pet let, od leta 1993 do 1998.

Ferrari, čigar najbolj znana stranka je bil nekdanji ameriški kolesarski zvezdnik, sedemkratni zmagovalec dirke po Franciji Lance Armstrong, je španskim reprezentantom dostavljal kortikosteroide, rastni hormon in EPO. Del Moral je sodišču predložil dokumente, v katerih je bilo pod oznako zaupno zabeleženo 80 tisoč evrov visoko plačilo Ferrariju, od katerih jih je bilo 36 tisoč porabljenih v lekarni, še poroča El Pais.

Utrinek z ekipnega zasledovanja na OI 1996, v katerem je reprezentanca Španije osvojila peto mesto:

Po medaljah Španci na stezi niso posegli

Najboljši dosežek španskih kolesarjev na stezi na olimpijskih igrah v Atlanti je bilo peto mesto v ekipnem zasledovanju, pa poroča Cyclingweekley.com. V moštvu so vozili Juan Martinez Oliver, Joan Llaneras, Adolfo Apleri in Santos Gonzales, Martinez Oliver je bil peti tudi v posamičnem zasledovanju, v šprinterskih tekmah pa sta vozila Jose Manuel Moreno in Jose Escuredo.

Del Moral je kasneje delal tudi v cestnem kolesarstvu, bil je del ekipe moštva US Postal, po aferi Armstrong pa je tako kot Ferrari dobil dosmrtno prepoved delovanja v kolesarstvu.