Afričan je na Giru poskrbel za zgodovinsko zmago

Za Girmaya (Intermarche-Wanty-Gobert), ki je najvidnejši predstavnik mladega afriškega vala kolesarjev, je bila to osma zmaga v karieri. Prva na tritedenskih dirkah ter druga v svetovni seriji, potem ko je konec marca dobil prestižno enodnevno klasiko Gent-Wevelgem. Obenem je postal prvi temnopolti afriški zmagovalec etape na največjih večtedenskih preizkušnjah.

"Neverjetno. Od samega začetka smo dobro nadzorovali položaj v etapi. Sploh nimam besed za njihovo opravljeno delo. Res sem vzhičen. Zame je delal tudi Domenico, sicer kolesar za skupno razvrstitev (Pozzovivo, op. STA). Dejal mi je, naj se peljem za njim v zadnjih 600 metrih, dobro je opravil svoje delo," je po etapi organizatorjem dejal 22-letnik.

"Seveda se zavedam zgodovine. Že na začetku Gira smo vedeli, da lahko dobro dirkamo. To je zasluga vse ekipe, moje družine. Zdi se mi, da vsak dan na novo spišem nekaj malega zgodovine. Res sem hvaležen in počaščen, da sem lahko del tega," je še dodal presrečni zmagovalec.

𝙑𝙚𝙣𝙞 𝙑𝙞𝙙𝙞 𝘽𝙞𝙣𝙞 🇪🇷



