Tudi Dumoulinu popustili živci. A le za šalo. #video

Dumoulin threatening the pink jersey with his bidon with an evil grin on his face #Giro



(https://t.co/XuOJxiXZAN) pic.twitter.com/QCRsubeNQz — Daniel Ostanek (@LVCKV) May 17, 2022

Glede na to, da sta bila oba z Juanom Pedrom Lopezom, ki danes že šesti dan zapored kolesari v rožnati majici vodilnega na dirki, med dogodkom široko nasmejana, je jasno, da je šlo zgolj za šalo in ne za izbruh jeze.

Spomnimo: Lopez, ki je v nedeljo v zelo zahtevni etapi z zaključnim vzponom na Blochaus po epskem boju ubranil rožnato majico, še prej pa se je v boju pozicijo zapletel z nizozemskim kolesarjem Samom Oomnom (Jumbo-Visma), je v žaru boja vanj zalučal bidon. Španec se je za storjeno potezo hitro pokesal in se v cilju opravičil za nepremišljeno reakcijo.

Juan Pedro López was quite emotional after a tough fight to retain the Maglia Rosa!#Giro2022 pic.twitter.com/lpLzrHM51R — GCN Racing (@GcnRacing) May 15, 2022

Na Giru je po dnevu premora danes na sporedu deseta, 196-kilometrov dolga razgibana etapa od Pescare do Jesija. Vodilni Lopez, ki letos prvič nastopa na Dirki po Italiji, ima pred drugouvrščenim Joaom Almeidom iz ekipe UAE Emirates 12 sekund prednosti.

The (Jumbo-Visma) Empire Strikes Back...



Tom Dumoulin joshes with Juanpe Lopez as the pink jersey chews the fat with Sam Oomen, at whom he threw a bidon on Sunday during a heated encounter on the climb to Blockhaus #Giro105 pic.twitter.com/lqkjKglTp8 — Felix Lowe (@saddleblaze) May 17, 2022

Leaked footage of Tom Dumoulin plotting a violent attack on supreme leader el Patron Juanpe. #Giropic.twitter.com/u9AtsUpzcw — Benji Naesen (@BenjiNaesen) May 17, 2022

Dumoulin threatening the pink jersey with his bidon with an evil grin on his face #Giro



(https://t.co/XuOJxiXZAN) pic.twitter.com/QCRsubeNQz — Daniel Ostanek (@LVCKV) May 17, 2022

Preberite še: