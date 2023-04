Mohorič v pekel s 55 kilometri tlakovcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni vrhunec velikonočne nedelje je že 120. izvedba kolesarske dirke Pariz-Roubaix v dolžini 256,6 kilometra. Na njej nastopa en Slovenec, to je 28-letni Matej Mohorič (Bahrain Victorious). Zanj je preizkušnja po tlakovcih severne Francije glavni cilj spomladanskega dela sezone. Začetek ob 11.25.

"Dirka Pariz-Roubaix je glavni cilj pomladi, je dirka, ki si jo najbolj želim dobiti. Krog favoritov je nekoliko ožji, gre bolj na moč. V finale pridejo le tisti, ki so najbolje fizično pripravljeni. Sam upam, da bom med njimi, a se bo to pokazalo med samo dirko," je na druženju z mediji pretekli mesec dejal Matej Mohorič. V zadnjih tednih je imel sicer nekaj težav na klasikah. Padel je tako na dirki Gent-Wevelgem kot po Flandriji, a vsaj brez hujših poškodb dočakal nastop v "severnem peklu".

Pariz-Roubaix velja za eno najtežjih enodnevnih dirk na svetu. Obenem pa spada med pet tako imenovanih spomenikov, ki v kolesarski karavani med specialisti za klasike veljajo daleč največ. Na trasi od Compiegna do Roubaixa bo letos 55 kilometrov tlakovanih odsekov, prav vsi pridejo na vrsto po okoli 100 kilometrih. Kolesarji bodo morali premagati 29 odsekov, ki so različnih dolžin in težavnosti.

Glavni favoriti za zmago so Belgijec Wout Van Aert, Nizozemca Mathieu van der Poel in Dylan van Baarle, sicer lanski zmagovalec, ter Švicar Stefan Küng, Italijan Filippo Ganna, Danec Mads Pedersen, Mohorič ter še nekateri drugi.

Tekmovalci bodo na pot krenili ob 11.25, ciljno črto pa po pričakovanjih organizatorjev prečkali okoli 17.30.