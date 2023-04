Čas je za Flandrijo: bo Pogačar ponovil podvig slovitega Merckxa?

"Trije kralji" Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar in Wout van Aert so zavladali že na belgijski klasiki E3. Se bodo za zmago med seboj udarili tudi danes?

"Trije kralji" Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar in Wout van Aert so zavladali že na belgijski klasiki E3. Se bodo za zmago med seboj udarili tudi danes? Foto: Guliverimage

Čas je za drugi kolesarski spomenik sezone, brutalno, 273,4 kilometra dolgo dirko po Flandriji. Glavni favoriti za zmago ali trije kralji, kot so jih poimenovali za kolesarstvo specializirani mediji, so Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) in naš Tadej Pogačar (UAE Emirates). Dirka se bo začela ob 10. uri.

Tadej Pogačar je lani na belgijski klasiki zasedel četrto mesto po napaki v zaključku, ko sta z Van der Poelom preveč taktizirala, nato pa je Nizozemec s ciljnim sprintom zmagal, medtem ko sta slovenskega asa prehitela še Dylan Van Baarle in Valentin Madouas. Da takšne napake ne bo več ponovil, je Pogačar obljubil že lani, letos pa razkril, da je njegova edina možnost za zmago, da se že pred zaključno ravnino otrese tekmecev.

Pogačarjev zmenek z zgodovino

"Dirko moram končati sam, tako jo lahko dobim," je povedal v petek. Slovenski as napada svoj četrti spomenik – to je pet najstarejših in najprestižnejših enodnevnih dirke v koledarju svetovne serije, poleg Flandrije še Milano–San Remo, Liege–Bastogne–Liege, Pariz–Roubaix in dirka po Lombardiji –, leta 2021 je zmagal na dirkah Liege–Bastogne–Liege in Lombardiji, kjer je zmago ponovil tudi lani. Če pa mu uspe osvojiti znamenito De Ronde, pa bo ponovil uspeh belgijske legende Eddyja Merckxa, ki je kot zadnji šampion dirke po Franciji slavil tudi na tej enodnevni klasiki. To je bilo leta 1975.

Ta podatek dobro ilustrira, kako neugodna je Flandrija za specialiste za tritedenske dirke. Ti so najmočnejši na neskončno dolgih klancih v Alpah in Pirenejih, medtem ko Flandrija kolesarjem ponuja obilico kratkih, a strmih klančkov, ki jih otežuje še zahtevna podlaga. Najzahtevnejši med njimi so namreč tlakovani in to slabo. Zloglasen je Koppenberg, vsega 63 metrov visoki hribček, a v 600 metrih vzpona povprečen naklon zaniha od 11 do 21 odstotkov. Najhujša pa je podlaga, skoraj vselej spolzka, granitne kocke pa so tam položene "naravnost neodgovorno naključno", kot je za Cyclingtips povedal poznavalec Simon Warren. "To je preprosto anarhija pod kolesi," je še slikovito dodal. In že na ogledu trase so imeli na Koppenbergu kolesarji veliko težav, celo Pogačar je moral sestopiti s kolesa.

"Tam so najbrž najslabše kocke in najstrmejši nakloni od vseh flamskih vzponov. Niti za trenutek ne smeš nehati poganjati, sicer moraš sestopiti," pa je Koppenberg za VeloNews opisal sedemkratni udeleženec dirke Silvan Dillier. A Pogačar za napad bolj pogleduje proti kombinaciji klancev Kwaremont in Paterberg, kjer je poskušal zbežati že lani, a se mu ni uspelo otresti Van der Poela.

Vrhunci lanske De Ronde:

"Tadej in Wout sta nevarna vsak na svoj način"

Letos skrivnosti ni, lanski zmagovalec Mathieu van der Poel pričakuje nov napad vselej agresivnega Pogačarja, ob tem pa bo moral paziti še na večnega rivala Van Aerta, ki ga lani na tej dirki ni bilo. "Tadej in Wout sta nevarna vsak na svoj način. Tadej gre rad sam do cilja, poskušal se nas bo otresti na klancih, medtem ko je Wout eden najhujših tekmecev v sprintu," pravi Nizozemec.

Wout Van Aert je priznal, da je malce nervozen. "Pripravljen sem, rodil sem se pripravljen. A moram priznati, da je prisotnega nekaj stresa. To je zame najpomembnejša dirka sezone, resnično si želim to zmago," je povedal Belgijec, ki se bo lahko zanašal na izjemno močno ekipo Jumbo-Visme. "Vem, da nas bosta poskušala Pogačar in Van der Poel razbiti, ampak v ekipi imamo Benoota, Laporteja in Van Hooydoncka in skupaj bomo resen zalogaj. Je pa Pogačarju zelo očitno pri srcu Oude Kwaremont, ki je malce daljši od značilnih flamskih gričev. Tam mu ne bo enostavno slediti," je še povedal Van Aert.

"Nekaj pričakujem tudi od Mohoriča, pa Madouasa, Künga in Powlessa ..."

A je Belgijec dodal, da na dirki ne bodo le "trije kralji", pač pa bo nevarnih še več asov iz širšega kroga favoritov. "Nekaj pričakujem tudi od Mohoriča, pa Madouasa, Künga in Powlessa. In tudi Pidcocka nikakor ne smemo podcenjevati," pravi.

Kaj načrtuje Matej Mohorič? Foto: Guliverimage

Stavnice potrjujejo Van Aertove besede, med favorite sodi tudi drugi Slovenec na startni listi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), pa Danec Mads Pedersen (Trek Segafredo), Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki se vrača po pretresu možganov, Američan Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Švicar Stefan Küng in Francoz Valentin Madouas (Groupama–FDJ), kot tudi Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X) ter bržčas tudi Julian Alaphilippe iz Soudal Quick-Stepa, kjer so zaradi skromnega izkupička v belgijskih klasikah in nezadovoljstva njihovega šefa Patricka Lefereva že precej na trnih.

107. izvedba Dirke po Flandriji se bo začela ob 10.00, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 16.30. Na startni listi so trije Slovenci, poleg Pogačarja in Mohoriča še Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Preberite še: