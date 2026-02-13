Petek, 13. 2. 2026, 9.40
23 ur, 52 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, tretji dan (m)
Za uvod severnjaški obračun, domačini bodo izzvali Slovake, zvečer v nov boj Kanadčani
Tretji dan moškega hokejskega turnirja bodo ob 12.10 odprli sosedi, Finci in Švedi. Prvi so olimpijske igre začeli z visokim porazom proti Slovakom, drugi so premagali Italijane, pri katerih je zaradi poškodbe srečanje predčasno končal pomemben adut, vratar Damian Clara. Italijani bodo opoldne palice prekrižali s Slovaki. Francozi bodo izzvali Čehe, zvečer pa si bodo nasproti stali Kanadčani in Švicarji.
Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.
Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje
Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.
Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:
Petek, 13. februar
Lestvice
Preberite še: