Sportal

Petek,
13. 2. 2026,
9.40

23 ur, 52 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, tretji dan (m)

Za uvod severnjaški obračun, domačini bodo izzvali Slovake, zvečer v nov boj Kanadčani

Sportal

Švedi bodo na zgodnjepopoldanski tekmi igrali s Finci.

Švedi bodo na zgodnjepopoldanski tekmi igrali s Finci.

Foto: Reuters

Tretji dan moškega hokejskega turnirja bodo ob 12.10 odprli sosedi, Finci in Švedi. Prvi so olimpijske igre začeli z visokim porazom proti Slovakom, drugi so premagali Italijane, pri katerih je zaradi poškodbe srečanje predčasno končal pomemben adut, vratar Damian Clara. Italijani bodo opoldne palice prekrižali s Slovaki. Francozi bodo izzvali Čehe, zvečer pa si bodo nasproti stali Kanadčani in Švicarji.

hokej ZOI Kanada Češka
Sportal Kanada napolnila mrežo Češke, visok poraz tudi za Francijo

Na zadnjih olimpijskih igrah so Finci v finalu premagali Ruse, bron pa so po zmagi nad Švedi osvojili Slovaki.

Štirje neposredno v četrtfinale, preostali v dodatne boje

Na olimpijskem hokejskem turnirju nastopa 12 reprezentanc. Razdeljene so v tri skupine po štiri, vsaka v skupini z vsako odigra eno tekmo. Zmagovalka skupine in najboljša drugouvrščena se po predtekmovanju neposredno uvrstita v četrtfinale, vse druge pa se v dodatnem boju pomerijo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:

Petek, 13. februar

Lestvice

