Za uvod severnjaški obračun, domačini bodo izzvali Slovake, zvečer v nov boj Kanadčani

Tretji dan moškega hokejskega turnirja bodo ob 12.10 odprli sosedi, Finci in Švedi. Prvi so olimpijske igre začeli z visokim porazom proti Slovakom, drugi so premagali Italijane, pri katerih je zaradi poškodbe srečanje predčasno končal pomemben adut, vratar Damian Clara. Italijani bodo opoldne palice prekrižali s Slovaki. Francozi bodo izzvali Čehe, zvečer pa si bodo nasproti stali Kanadčani in Švicarji.