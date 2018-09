Izjemen uvod v sezono slovenskega branilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žiga Pavlin dvakrat zadel in se podpisal pod lepo podajo

Žiga Pavlin je sezono začel z dvema zadetkoma in podajo.

Žiga Pavlin je sezono začel z dvema zadetkoma in podajo. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski branilec Žiga Pavlin je novo tekmovalno obdoboje na Češkem začel na najlepši mogoč način. K zmagi Čeških Budejovic nad Benátky nad Jizerou s 5:1 je prispeval dva zadetka in odlično podajo. Po prvem krogu je pri točkovnem vrhu druge češke Chance lige.

Izkušeni slovenski steber obrambe Žiga Pavlin je v novo klubsko sezono v soboto vstopil v slogo napadalcev. S soigralci Čeških Budejovic, s katerimi se bo spet boril za napredovanje v Extraligo, so, so pred domačimi gledalci s 5:1 odpravili Benátky nad Jizerou. Junak zmage je bil prav 33-letni reprezentančni branilec. Pavlin se je podpisal pod dva zadetka (zadel je za 2:0 in končnih 5:1), navijače pa je na noge dvignil še z izjemno podajo za vodstvo s 3:0.

Odpraviti prepoceni napake

"Lahko smo zadovoljni z zmago, a naša predstava ni bila najboljša, v določenih fazah tekme niso igrali dobro. Morali bomo napredovati in odpraviti napake. Privoščili smo si preveč poceni napak, ki se jim moramo v prihodnje izogibati. Že naslednja tekma bo za nas precej težja," po zmagi s predstavo ni bil najbolj zadovoljen Kranjčan, ki je po uvodnem krogu s tremi točkami na drugem mestu točkovne lestvice.

Hokejisti Čeških Budejovic so redni del lani končali na drugem mestu, a se jim na koncu ni uspelo prebiti v boje za napredovanje v Extraligo, Benatky pa je končal na predzadnje, 13. mestu. V ponedeljek jih čaka precej zahtevnejši tekmec, in sicer Dukla Jihlava, ki je izpadla iz elite.

Pavlin za omenjen češki kolektiv igra tretjo sezono zapored. Po dveh zadetkih na čeških spletnih straneh že pišejo, da je le vprašanje časa, kdaj bo Slovenec presegel deset zadetkov, kolikor jih je zbral v predlanski sezoni.

Preberite še: