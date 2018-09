Olimpija: Trdo delo je poplačano. Jesenice: Lanska sezona je zgodovina.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenerski pogled po finalu pokala in zmagi Olimpije nad Jesenicami (2:1)

Hokejisti Olimpije so pokalni zmagovalci. V finalu pokala Slovenije so z 2:1 premagali Jeseničane.

"Vesel sem, predvsem za naše fante, ki so si s trdim delom prigarali to lovoriko. Želimo nadaljevati dobre igre in gledalcem ponuditi dober hokej tudi v nadaljevanju," je bil po finalni zmagi zmajev (2:1) nad železarji zadovoljen trener HK SŽ Olimpije Jure Vnuk, za katerega je to prva članska lovorika.

Če je že prvi derbi sezoni pred dvema tednoma na Bledu pokazal, da bodo obračuni med največjima slovenskima hokejskima tekmecema letos precej bolj izenačeni, je sobotni to le še potrdil. Čeprav ekipi na manjši kranjski ledeni ploskvi od standardnih nista uspeli razviti svojih iger in je bilo prostora za manevriranje manj, nihče ni krivil igrišča, pač pa predvsem iskal lastne napake, ki so na takem terenu očitneje vidne.

Manj jih je bilo v moštvu HK SŽ Olimpija, ki je HDD SIj Acroni Jesenice preprečilo ubranitev pokalnega naslova in osvojilo prvo člansko lovoriko. Zmaji so bili zadnjič pokalni zmagovalci leta 2016, a takrat še pod imenom HDD Olimpija.

Ljubljančani so z zadetkoma Celjana Davida Planka in Gorenjca Saše Rajsarja dvakrat povedli, kar je bilo dovolj za tesno zmago nad železarji, ki v lanski sezoni zmajem niso prepustili nobene lovorike.

"Moram reči, da je bilo veliko norenja gor in dol in veliko napak zaradi majhnega igrišča, a mislim, da smo večji del tekme dominirali. Morda le takrat ne, ko je Mušič dobil kazen (2+10 minut, op. a.). Takrat nam je koncentracija malce popustila, tudi sistem se nam je porušil, sicer pa večjih težav nisem videl. Treba je še enkrat pogledati tekmo, a zdi se mi, da smo imeli več priložnosti," je po prvi lovoriki HK SŽ Olimpija (ta je v članske vode prvič zadrsal v lanski sezoni) razmišljal trener Jure Vnuk.

"Nadaljevati dobre igre"

Pokalno priznanje daje dodatno motivacijo celotni ekipi, z delom katere je Ljubljančan zelo zadovoljen: "Zelo sem vesel. Vesel predvsem za naše fante, ki so si s trdim delom prigarali to lovoriko. Vsak dan prihajamo v Tivoli osredotočeni in damo od sebe sto odstotkov. Tako vodstvo kot moj pomočnik, sploh pa fantje. Vesel sem, da imam tako ekipo. Rad bi, da bi nadaljevali dobre igre, da bi gledalci lahko uživali v dobrem hokeju. Danes je zagotovo bil."

Foto: Hokejska zveza Slovenije Na obeh derbijih v dveh tednih je v vratih zeleno-belih stal 22-letni Kranjčan Žan Us, ki je Jeseničanom v 120 minutah dovolil le en zadetek in nakazal, kdo bo številka ena med ljubljanskima vratnicama.

"Potihoma smo to vedeli. Glede na to, da je zaklenil vrata na prijateljski tekmi proti Jesenicam, si je tokrat zaslužil, da spet brani. Moram pa reči, da imamo zelo kakovostnega tudi drugega vratarja oziroma da se moram resno odločiti, kdo bo začenjal tekme, saj je tudi Tilen Spreitzer zelo dober vratar," je še dejal Vnuk, odločen, da letos mladi dobijo še več priložnosti: "Mladi želijo priti v ekipo, želijo napredovati. Moramo jim dati priložnost. Dobro so jo izkoristili. Ponosen sem na fante, večja zahvala gre njim kot pa meni."

Varovancem bo zdaj namenil nekaj počitka, v prihodnjem tednu pa se začnejo še zadnje priprave na novo sezono Alpske lige. Olimpija jo bo v soboto začela pri Fassi.

Lanska zgodba je pozabljena

Trener Jesenic Gaber Glavič v lanski sezoni na derbijih ni bil vajen porazov, tokrat je po obračunu, ki je odločal o lovoriki ali pa neposrednem napredovanju v nadaljnjo fazo tekmovanja, sploh prvič priznal premoč kolegu na ljubljanski strani.

"Kot sem že rekel na Bledu, je Olimpija drugačna ekipa. Tekma je bila razmeroma izenačena, morda je bila Olimpija za odtenek boljša in je zasluženo zmagala. Šport je na koncu vedno pošten," je dejal nekdanji vratar, zdaj drugo leto zapored trenerski šef članske ekipe, ki se ne želi ozirati v preteklost.

Trener Jesenic Gaber Glavič se ne želi ozirati v zadnjo sezono: "Tisto je zgodovina, zdaj nas čaka nova zgodba." Foto: Urban Meglič/Sportida

"Lani je bilo lani, letos je nova zgodba. Tisto je zgodovina. Bilo je lepo, a ekipa ni ista. Letos bo treba stvari popraviti. To delamo takrat, ko vi ne vidite. To je naša naloga v prihodnje."

Na takem ledu težko pričakuješ veliko učinkovitost

Jeseničane je na zadnjih pripravljalnih tekmah tepla neučinkovitost, a ta Glaviča še ne skrbi: "Učinkovitost je na taki tekmi težko pričakovati. Na takem igrišču je vse tako blizu, na tako majhnem ledu je malo prostora, tako da je težko. To je bila tekma dvobojev ena na ena in tukaj so bili nasprotniki za odtenek boljši. Sicer pa hokej niso le zadetki. Seveda bi bila igra na večji ledeni ploskvi drugačna."

Jeseničani bodo sezono v Alpski ligi začeli v soboto, ko bo v Podmežakli gostovala Cortina. Foto: Urban Meglič/Sportida

Na večji led se njegova ekipa spet seli že na začetku tedna, ko bo v Podmežakli izkoristila še zadnje dni pred uvodom v novo sezono Alpske lige. Lani so Jeseničani tam v četrtfinalu izločili Olimpijo, nato pa obstali v polfinalu. Lov za končnico bo gorenjsko moštvo začelo v soboto, ko bo v domači dvorani ob 18. uri pričakalo Cortino.