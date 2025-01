Slovenske namiznoteniške igralke boljše še od Ciprčank

V drugem krogu skupine D kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo od 12. do 19. oktobra v Zadru, so slovenske namiznoteniške igralke v Sarajevu s 3:0 premagale Ciper. V četrtek se bodo za prvo mesto v skupini pomerile z Belgijo, ki je tudi pri dveh zmagah.

Izbranke Vesne Ojsteršek, ki so v prvem krogu prepričljivo ugnale Latvijke, so v drugem imele nekaj več težav s ciprskimi igralkami, vendar njihova zmaga niti v enem trenutku ni bila vprašljiva. Več dela so z Latvijkami imele Belgijke, ki so zmagale s 3:1.

Sara Tokić je svojo tekmico premagala s 3:0, Ana Tofant in Lara Opeka pa sta zmagali s 3:1.

V ženskih kvalifikacijah je prijavljenih 17 ekip, ena skupina je s petimi ekipami, tri s štirimi. Prve tri ekipe iz vsake skupine se bodo uvrstile v glavni žreb, kjer bodo štiri skupine s po tremi ekipami. Neposredno se bodo na evropsko prvenstvo uvrstile zmagovalke skupin, drugouvrščene pa čakajo dodatne tekme za še dve mesti.

Kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, skupina D, 2. krog:



Slovenija - Ciper 3:0

Sara Tokić - Konstantina Meletie 3:0 (3, 3, 4)

Ana Tofant - Georgia Avraam 3:1 (9, 11, -7, 6)

Lara Opeka - Foteini Meletie 3:1 (6, 9, -9, 3)