Žiga Pavlin ima nov klub

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

36-letni steber slovenske obrambe je našel novega delodajalca. Pavlin še naprej ostaja v slovaški Tipos Extraligi, v katero se je iz Češke preselil januarja 2020. Del predlanske in lansko sezono je preživel v dresu Košic, zdaj pa bo pomagal HK Dukla Michalovce.

"Ekipa je potrebovala kakovostnega branilca, ki mu bo pripadla velika minutaža in bo imel pomembno vlogo v 'special teams' (v igri z igralcem več/manj). Žiga je v bogati karieri dokazal, da je kakovosten branilec in ekipni igralec, zato verjamemo, da je prava osebnost za naše moštvo," so o prihodu Žige Pavlina zapisali na uradni spletni strani kluba.

Klub je redni del lanske sezone končal na drugem mestu, nato pa obstal v polfinalu. Nova sezona se bo začela v petek.