Železarji odhajajo domov, tekme z Romuni ne bo

Hokejisti ekipe Sij Acroni Jesenice so tekmovanje v 2. krogu celinskega pokala sklenili že v soboto. Z dvema porazoma so namreč pristali na tretjem mestu v skupini brez možnosti za napredovanje. Današnjo tekmo proti romunski ekipi Corona Brasov so odpovedali zaradi številnih okužb z novim koronavirusom pri Romunih.

Jeseniški klub je sporočil, da se moštvo že vrača nazaj v Slovenijo. Ob tem so dodali tudi, da je prav tako odpovedana torkova tekma v DP, ko bi v Podmežakli palice morali prekrižati z Mariborom.

Hokejisti Jesenic so sicer v soboto v drugi tekmi turnirja 2. kroga celinskega pokala v francoskem Amiensu izgubili z domačo ekipo z 1:9 (0:4, 1:3, 0:2). Po porazu v uvodnem nastopu proti Asiagu s 3:4 so tako Jeseničani zapravili vse možnosti za napredovanje. V skupini D so ostali brez osvojene točk.

Napredoval bo zmagovalec

Zmagovalec turnirjev v Amiensu in Budimpešti bo napredoval v tretji, novembrski del tekmovanja. Gostitelja tega bosta med 19. in 21. novembrom Krakov in Aalborg.

Najboljši moštvi vsake skupine bosta napredovali na zaključni turnir. Ta bo med 7. in 9. januarjem. Gostil ga bo eden od štirih predstavnikov zadnje četverice.