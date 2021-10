Jeseničani pred zahtevno nalogo

Zmagovalca turnirjev v Amiensu in Budimpešti (tam igrajo Ferencvaros, Sokol Kijev, Olimp Riga in Tartu Valk) bo napredoval v tretji, novembrski del tekmovanja. Gostitelja tega bosta med 19. in 21. novembrom Krakov in Aalborg.

Najboljši moštvi vsake skupine bosta napredovali na zaključni turnir. Ta bo med 7. in 9. januarjem. Gostil ga bo eden od štirih predstavnikov zadnje četverice.