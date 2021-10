Železarji začenjajo proti alpskemu tekmecu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 16. uri odigrali prvo tekmo drugega kroga celinskega pokala, ki ga do nedelje gosti francoski prvoligaš Amiens. Prvi nasprotnik varovancev Nika Zupančiča bo stari znanec iz Alpske lige Asiago, s katerim sta trenutno z enakim številom točk na vrhu alpske lestvice. Zvečer sledi srečanje med gostiteljem in romunskim Corona Brasov.

Francoski Amiens in madžarska Budimpešta konec tedna gostita drugi krog celinskega pokala. V Franciji se za napredovanje v tretji, novembrski krog poteguje tudi slovenski državni prvak HDD Sij Acroni Jesenice.

Ta turnir odpira s tekmo proti alpskemu nasprotniku Asiagu, s katerim se je srečal pred dobrima dvema tednoma in ga po preobratu premagal. Na večerni tekmi bosta palice prekrižala gostitelj Amiens, za katerega igra slovenski branilec Klemen Pretnar, in romunski kolektiv Corona Brasov, ki si je vstopnico zagotovil z zmago na domačem septembrskem turnirju uvodnega kroga.

Trener Jesenic Nik Zupančič pričakuje zahteven turnir precej izenačenih ekip, med katerimi bi bili lahko v prednosti gostitelji, trenutno šesta ekipa Ligue Magnus, ki ji pred turnirjem ni bilo treba opraviti dolge poti.

Napredoval bo zmagovalec

Zmagovalec turnirjev v Amiensu in Budimpešti bo napredoval v tretji, novembrski del tekmovanja. Gostitelja tega bosta med 19. in 21. novembrom Krakov in Aalborg.

Najboljši moštvi vsake skupine bosta napredovali na zaključni turnir. Ta bo med 7. in 9. januarjem. Gostil ga bo eden od štirih predstavnikov zadnje četverice.