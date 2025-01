Prve tekme celinskega pokala v nordijski kombinaciji v sezoni 2024/25 je gostil avstrijski Eisenerz. Boljšega vstopa v svet celinskega pokala si ne bi mogla zaželeti Maša Brankovič Likozar, ki se je razveselila kar dveh zmag, uspeh je dopolnila Tia Malovrh z zmago in tretjim mestom, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Podaljšan konec tedna tekmovanj v Eisenerzu, ki je gostil prve tekme celinskega pokala v tej sezoni, se je začel s klasičnimi gundersen preizkušnjami. Žensko na pet kilometrov je dobila Nemka Sophia Maurus, ki je bila 27,5 sekund hitrejša od Avstrijke Anne-Sophie Gredler, prvih stopničk v karieri na tekmah celinskega pokala pa se je razveselila Tia Malovrh, ki je na tretjem mestu zaostala 32,4 sekund, po skokih je bila sedma. Silva Verbič je zasedla deseto mesto z zaostankom 1:46 minute za zmagovalko, so sporočili iz SZS.

Moško preizkušnjo na deset kilometrov je dobil Norvežan Kasper Moen Flatla, 7,2 sekund je zaostal rojak Espen Andersen, 11,3 pa še en Norvežan Aleksander Skoglund. Točke sta na 29. mestu od Slovencev osvojila Matic Garbajs, ki je zaostal slabe tri minute, in Erazem Stanonik na 35. mestu z zaostankom dobrih treh minut in pol za zmagovalcem.

Ekipna zmaga Slovenk. Foto: SloSki

Sobota je ponudila zanimive boje v ekipnem šprintu, tudi z velikim slovenskim uspehom. Vso konkurenco sta namreč ugnali Tia Malovrh in ob sploh prvem nastopu na tekmah celinskega pokala Maša Brankovič Likozar. Po skokih sta bili 3., nato pa sta v teku najprej nadoknadili 15 sekund zaostanka za prvim mestom in v cilj pritekli kar 21,6 sekund pred Nemkami Sophio Maurus in Sofio Eggensberger, tretji Finki Petra Torvinen in Anna Kerko sta zaostali že več kot 40 sekund. Moško priezkušnjo sta dobila Norvežana Flatla in Andersen, Garbajs in Stanonik sta s slabima dvema minutama zaostanka zasedla 8. mesto, Aljaž Janhar in Mark Kreže sta bila 25. v konkurenci kar 29 ekip.

Piko na i izvrstnemu koncu tedna je Maša Brankovič Likozar postavila na novi nedeljski posamični preizkušnji na pet kilometrov. Za skakalni del so obveljali rezultati provizorične serije, ko je bila Brankovič Likozar 3., nato pa je na petkilometrski trasi ugnala vse tekmice in slavila premierno zmago na svoji prvi posamični tekmi v celinskem pokalu! 6,9 sekund je zaostala Avstrijka Anna-Sophia Gredler, 13,1 pa vodilna po skokih, Francozinja Romane Baud. Verbič je bila po 14. skakalnem rezultatu deveta, Malovrh pa ni štartala po 8. skakalnem rezultatu.

Moško tekmo na 10 km je dobil Flatla pred tremi rojaki, drugi je bil Skoglund, tretji pa Andreas Ottesen. Garbajs je točke ujel na 28. mestu, Stanonik pa na 39. mestu.

Presenetljiva sobota

"Za mano je zanimiv in uspešen vikend. V soboto sva s Tio dosegli prvo zmago, ki naju je, iskreno, kar rahlo presenetila, nisva vedeli, da sva tako dobro pripravljeni. Že v skoku sva pokazali, da sva lahko blizu močnim reprezentancam, v teku pa sva potem tudi videli, da nisva pripravljeni tako slabo, kot sva mislili in naju je obe presenetilo. Danes pa sem se presenetila s skokom v slabih razmerah, a je nato obveljala provizorična serija. V teku sem presenetila samo sebe, glede na to, kako sem pripravljena. Vedela sem, kako sem pripravljena, a nisem vedela, da sem tako dobro za tako konkurenco v celinskem pokalu. Z rezultatom sem zadovoljna, je rezultat kariere, na tem moramo zdaj graditi in se pripravljati na mladinsko svetovno prvenstvo v Lake Placidu," je za SZS dejala Brankovič Likozar.

"Ta vikend zame na skakalnici ni bil najboljši. Vem, da bi lahko pokazala več, kar pa nisem in sem zato zelo razočarana. Tekaško je bil vikend dober, še posebno ob zmagi na šprintu dvojic. Tam sva se z Mašo zelo lepo dopolnjevali. Maša je povedla, nato sem brez težav držala do konca. Za mano je lep vikend, žal mi je skakalnega dela. Čestitke pa Maši, kako dobro je oddelala danes," je po tekmovalnem koncu tedna dejala Malovrh.

Celinski pokal se bo nadaljeval prihodnji konec tedna v nemškem Schonachu.