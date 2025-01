Ema Volavšek osma v Nemčiji

Ema Volavšek je zasedla osmo mesto na tekmi za svetovni pokal v nordijski kombinaciji, ki je bila v nemškem Schonachu. Slovenka je po skokih in štirih kilometrih teka za Ido Mario Hagen iz Norveške, ki je zmagala, zaostala za 45,09 sekunde. Druga Slovenka Teja Pavec je bila 16. (+1:46,7).

Med 56 tekmovalci je bil Vid Vrhovnik 20., minuto in 27,1 sekunde je po skokih in desetih kilometrih teka zaostal za Norvežanom Jensom Luraasom Oftebrojem. Ta je po 12. mestu po skokih na prvo mesto napredoval s prvim časom teka.

Norvežan je za 1,1 sekunde ugnal Avstrijca Johannesa Lamparterja, tretji je bil Finec Ilkka Herola (+8,2). Gašper Brecl, drugi Slovenec, je bil 51. (+4:01,3).

Volavšek je bila 16. po skokih in je tek začela minuto in sekundo za Nemko Mario Gerboth, ki je bila najboljša po prvem delu tekme, a je potem v tekaški smučini zdrsnila na 14. mesto. Volavšek je po četrtem času teka napredovala po razpredelnici.

Vid Vrhovnik je zasedel 20. Foto: Guliverimage

Hagen, osma po skokih, se je na vrh med 30 tekmovalkami zavihtela po drugem tekaškem času. Volavšek je bila povsem blizu sedmemu mestu, zgrešila ga je za desetinko. Pavec je imela 18. čas teka, na tem mestu pa je bila tudi po skokih.

Hagen po petih tekmah sezone vodi v svetovnem pokalu, Volavšek je sedma. Po osmih tekmah je med tekmovalci na čelu ostal Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki je bil danes šesti.

Volavšek: Povprečna tekma

"Zelo povprečna tekma. Skok je bil boljši kot včeraj, malo pa mi še manjka, da bi se približala najboljšim, da bi malo višje štartala in bi se lahko borila tudi za stopničke. Tek je bil dober, proga ni težka. Zelo je bilo vroče, sonce in veliko gledalcev. Super," je po tekmi za SZS dejala Volavšek, Pavec pa dodala: "Skoki se stopnjujejo. Ni bil še najboljši danes, saj sem naredila napako na mizi, ampak upam, da bo jutri bolje. S tekom pa sem tudi kar zadovoljna in upam, da tudi jutri ponovim tak tek."

"Zelo lep rezultat, s tekmo moram biti zadovoljen. Skoki so na kar lepem nivoju. Res je, da z majhno napako ne moreš biti zraven, ampak meni je danes uspel lep rezultat. Tudi tek je bil odličen, pohvaliti je potrebno servis, ki je pripravil vrhunsko smučko. Jutri je nov dan in napadamo še enkrat," pa je dejal Vrhovnik.