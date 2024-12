Zmagi na Norveško, Ema Volavšek v najboljši deseterici

Norveška nordijska kombinatorca Jarl Magnus Riiber in Ida Marie Hagen sta bila najboljša na prvi od dveh tekem svetovnega pokala v Ramsauu, preizkušnji s skupinskim startom. Norvežani so pri moških zabeležili dvojno zmago, drugo mesto je namreč zasedel Jens Luraas Oftebro, pri ženskah je bila druga Japonka Haruka Kasai. Od Slovencev je najboljši rezultat vknjižila Ema Volavšek, ki je bila deveta.

Tretji mesti na tekmi, na kateri so imeli tekmovalci težave z neprijetnimi vremenskimi razmerami, zato je za izide skokov obveljala četrtkova provizorična serija, sta osvojila Estonec Kristian Ilves in Finka Minja Korhonen.

Od Slovencev je najboljši rezultat vknjižila Ema Volavšek, ki je bila deveta. Silva Verbič je bila 23., pri moških pa sta nekaj točk osvojila Vid Vrhovnik za 37. in Gašper Brecl za 40. mesto.

"Danes je bila težka tekma. Tek se ni izšel, kot sem želela, morda smo prehitro startale in me je potem odrezalo. Smuči niso bile najboljše, zapadel je nov sneg in za te razmere nimamo veliko izbire. Skok je bil povprečen, tako da je bil na koncu takšen tudi rezultat, ni bila najbolj zadovoljna Volavšek, isto velja tudi za Vrhovnika: "Spet sem bil v točkah, ravno zadovoljen pa s prikazanim nisem. Na teku res nismo imeli materiala. Maže smo imeli, ampak če nimaš materiala, je zelo težko karkoli narediti. Skok je bil povprečen in upajmo, da je bila to najslabša tekma sezone in bo naprej bolje."

Novo priložnost za boljšo voljo bosta imela že v soboto, ko bo na sporedu nova tekma.

Izidi: Moški: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 126,7 točke

2. Jens Luraas Oftebro (Nor) 125,2

3. Krisjan Ilves (Est) 116,5

4. Ilkka Herola (Fin) 115,6

5. Joergen Graabak (Nor) 115,1

6. Julian Schmid (Nem) 112,9

...

37. Vid Vrhovnik (Slo) 77,4

40. Gašper Brecl (Slo) 76,5 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 540

2. Julian Schmid (Nem) 465

3. Vinzenz Geiger (Slo) 428

4. Johannes Rydzek (Nem) 326

5. Jens Luraas Oftebro (Nr) 318

...

30. Vid Vrhovnik (Slo) 67

47. Gašper Brcl (Slo) 14 Ženske: 1. Ida Marie Hagen (Nor) 120,1

2. Haruka Kasai (Jap) 111,8

3. Minja Korhonen (Fin) 99,8

4. Nathalie Armbruster (Nem) 97,8

5. Juna Kasai (Jap) 96,6

...

9. Ema Volavšek (Slo) 89,7

23 Silva Verbič (Slo) 41,0 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Ida Marie Hagen (Nor) 300

2. Nathalie Armbruster (Nem) 215

. Haruka Kasai (Jap) 215

...

6. Ema Volavšek (Slo) 165

22. Tia Malovrh (Slo) 56

28. Silva Verbič (Slo) 32

30. Teja Pavec (Slo) 29

