Ema Volavšek na ciljni črti ostala brez stopničk #video

Na ženski preizkušnji v strnjenem formatu je bila Volavšek vse do konca v igri za stopničke, na ciljni črti pa jo je ugnala domačinka Gyda Westvold Hansen. Ta je bila hitrejša za desetinko sekunde. Hansen je za zmagovalko zaostala 55,7 sekunde, Volavšek, ki je bila spet zelo dobra v teku in je napredovala s 14. mesta po skokih, pa 55,8.

Ema Volavšek po 4. mestu (vir videa: SZS):

"Današnja tekma se je po eni strani iztekla bolje, kot sem mislila, po drugi strani je bilo v cilju malo razočaranja, ker mi je tako malo zmanjkalo do stopničk. Ampak sem res zadovoljna, da sem s 14. mesta prišla na četrto. Čaka nas še veliko tekem, kjer lahko pokažem še več. Tekaško sem dobro pripravljena, malo mi manjka v skokih," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala najboljša slovenska kombinatorka.

Znova je zanesljivo zmagala Hagen, druga je bila z zaostankom 51,1 sekunde Nemka Nathalie Armbruster. Tia Malovrh je bila 18., Teja Pavec pa 28.

Jarl Magnus Riiber se veseli zmage. Foto: Guliverimage

Riiber do zanesljive zmage

Moško preizkušnjo na 10 km je dobil Riiber, domačin je za dobre pol minute ugnal Nemca Juliana Schmida, ki je dobil ciljni sprint z Avstrijcem Johannesom Lamparterjem. Slabi dve minuti in pol je na 31. mestu zaostal Vrhovnik, brez točk pa je bil na 47. mestu Gašper Brecl z dobrimi tremi minutami in pol zaostanka za reprezentančnim kolegom.

"Tekma deklet je potekala v dobrih razmerah na skakalnici, a tu še nismo na visoki ravni. Tako smo imeli kar slabše izhodišče za tek. Tekaško pa smo pripravljeni dobro. Malo je zmanjkalo, malo smole, malo panike v zadnjih metrih in Ema bi bila na tretjem mestu. Vid je imel kar solidno izhodišče, a zadaj so bili zelo močni tekači. Od štarta do cilja je šlo na polno, a se je dobro držal, žal mu je ravno malo zmanjkalo do trideseterice. Gašper je po skokih zaostajal več, tako da je tekel malo bolj z rezervo, da je prihranil nekaj moči še za jutri," je misli za SZS strnil Primož Triplat.

Svetovni pokal kombinatork se bo nadaljeval čez dva tedna v avstrijskem Ramsauu, kombinatorce pa v nedeljo v Lillehammerju čaka še ena preizkušnja.