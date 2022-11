Za malo se je izognil operaciji, po dveh mesecih in pol je nazaj

Sezona se za hokejskega napadalca Kena Ograjenška ni začela po željah. Dva tedna pred uvodno tekmo si je na treningu strgal mišico na nogi in moral na prisilni počitek. Dva meseca in pol je trajalo, da se je lahko vrnil na tekme, kjer bo Gradcu poskušal pomagati do prvega cilja, končnice razširjenega avstrijskega prvenstva.

Osemnajst tekem svojega Gradca v ICEHL je moral Ken Ograjenšek pospremiti kot gledalec, preden je lahko znova oblekel tekmovalni dres in konec preteklega tedna v Tivoliju proti Olimpiji odigral prvi obračun razširjenega avstrijskega prvenstva v novi sezoni.

"Res je dolgo trajalo. 14 dni pred začetkom sezone sem si na treningu strgal mišico. Šlo je za precej resno poškodbo, zaradi katere sem bil odsoten deset tednov. Malo je manjkalo, pa bi moral na operacijo, a sem se vrnil brez operativnega posega," je svojo odsotnost pojasnil 31-letni napadalec, ki je moral zaradi poškodbe na neugodnem mestu večinoma počivati. "Ker sem si poškodoval aduktor, prav veliko med okrevanjem nisem mogel delati, biti aktiven, tako da se je bilo kar težko vračati. A zdaj sem končno nazaj."

Zadnja dva meseca in pol je bil primoran biti v vlogi gledalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dolgih menjavah sprva težko, iz minute v minuto bolje

Ograjenšek in soigralci so v Tivoliju po dveh tretjinah tesno vodili, v zadnji prejeli dva zadetka, čeprav so imeli igralca več, in izgubili.

"Prva tekma zame, bilo je kar naporno, počasi bo šlo na bolje. V prvi tretjini mi je bilo najtežje, saj dva meseca in pol nisem odigral nobene tekme, medtem ko so vsi preostali igrali. Po kakšni dolgi menjavi so bile noge malo slabe, ampak bolj ko se je tekma nadaljevala, bolje sem se počutil," je Celjan opisal počutje ob vrnitvi v tekmovalni ritem in dodal, da jih kljub porazu deli predstav lahko navdajajo z optimizmom. "Proti Olimpiji smo si priigrali veliko priložnosti. Ko sem do zdaj gledal tekme, jih nismo imeli veliko, včasih na vsej tekmi nismo imeli prav veliko resnih priložnosti, tokrat pa ... S tem smo lahko zadovoljni."

Niti na eni tekmi popolni

Moštvo Johana Pennerborna je imelo precej težav s poškodbami: "Do 19. tekme nismo imeli niti na eni popolne ekipe." Foto: Guliverimage Gradcu poškodbe v tej sezoni niso prizanašale, glavni trener Johan Pennerborn, ki se je po šestih sezonah v elitni švedski ligi preselil v Avstrijo, pogosto ni bil zadovoljen z videnim. Klub je pred dnevi zamenjal kapetana, vlogo je od Daniela Oberkoflerja prevzel Mario Altmann, napad so okrepili s švedskim centrom Niklasom Olaussonom in Američanom Andrewom Yoganom. Kako dozdajšnji potek sezone ocenjuje Ograjenšek, s katerim smo se pogovarjali, še preden so v nedeljo na koleno spravili prvaka Salzburg?

"Težko je reči, kam res spadamo, saj do 19. tekme nismo imeli niti enkrat popolne ekipe. Zgodilo se je tudi, da smo imeli poškodovanih šest tujcev, kar za manjše avstrijske klube pomeni, da moraš igrati s podmladkom. Takrat so priložnost dobili fantje, ki še nikoli niso igrali na taki ravni, vemo pa, da od mladega igralca načeloma ne moreš ravno pričakovati, da bo pri 2:2 na koncu odločil tekmo. Menjava kapetana se je zgodila z namenom, da dozdajšnjega kapetana malo odrešijo pritiska, ki se je nabral, ko nismo zmagovali. Smo pa potrebovali dodano vrednost v napadu in menim, da smo jo z okrepitvami tudi dobili."

"Težko je reči, kam res spadamo, saj do 19. tekme nismo imeli niti enkrat popolne ekipe." Foto: Guliverimage

Ne obremenjujejo se s pogledom na lestvico

Gradec je trenutno na devetem mestu med 13. moštvi, do konca rednega dela, ko se bo prvih šest ekip neposredno uvrstilo v končnico, tista na mestih med sedmim in desetim pa se bodo borila za preostali dve vstopnici, pa je še več kot polovica tekem.

Celjan dres Gradca nosi že sedmo sezono. Foto: Sportida "Glede na to, kakšen klub smo, da je tu veliko klubov s precej večjim proračunom, je naš prvi cilj končnica. A trener vseskozi ponavlja, da se ne smemo obremenjevati, ali smo šesti, osmi ali pa deseti. V naših rokah je, da igramo in se poskušamo iz tekme v tekmo izboljševati. To je najboljša pot do uspeha," se s pogledom na lestvico ne želi obremenjevati Ograjenšek, ki je januarja postal oče in ki se pri sosedih, nedaleč od Ljubljane - v prestolnici si je z družino uredil domovanje - počuti zelo domače. Kako tudi ne, ko pa dres avstrijskega kluba nosi že sedmo sezono.

"Na očetovsko vlogo sem se zdaj že kar navadil, na Gradec pa tudi. Zdaj sem tu že kar nekaj let, tako da sem res že kar domač in se počutim dobro. Pa še daleč nisem. Do Celja, od koder prihajam, je dobra ura, do Ljubljane dve, tako da sem hitro doma."

Gradec bo naslednjo tekmo odigral v nedeljo, ko bo gostil Dunaj.