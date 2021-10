Hokejisti Olimpije so v nedeljo na kolena spravili še Dunaj in se vrnili na drugo mesto lestvice.

Hokejisti Olimpije so v nedeljo na kolena spravili še Dunaj in se vrnili na drugo mesto lestvice. Foto: Leo Vymlatil

"Za nami je težko gostovanje, manjkali so nam trije pomembni branilci, v prvi tretjini se je poškodoval še Wade Murphy, zato je ta zmaga vredna še več. Vedno sem verjel v te fante, vse te zmage so pomembne za nas, ker vidijo, da če vnesejo čustva v tekmo, lahko igramo proti vsem in vse tudi premagamo," je po nedeljski zmagi na Dunaju (1:0) dejal trener Olimpije Mitja Šivic.

Novinec v ligi ICEHL iz Ljubljane se je v nedeljo v avstrijski prestolnici podpisal pod odmevno zmago. Oslabljeni hokejisti HK SŽ Olimpija (zaradi bolezni so manjkali branilca Sebastien Piche in Joona Erving ter vratar Paavo Hölsä - vsi so bili na testiranju na covid-19 negativni, zaradi lažje poškodbe pa branilec Kristjan Čepon) so gostitelje na Dunaju strli z nogometnih 1:0. Zadetek branilca Aleksandra Magovca v igri z dvema igralcema več je bil edini na srečanju, Žan Us je namreč zaustavil vse poskuse domačih, ki so zbrali zgolj 16 strelov na njegova vrata.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Za nami je zahtevno gostovanje, pogrešali smo tri top branilce, na branilskem položaju je tako vskočil Tadej Čimžar. Sredi prve tretjine smo izgubili še Wadea Murphyja, pomembnega člena našega napada, zato je ta zmaga vredna še toliko več. A držali smo se načrta, dobro smo delali majhne stvari, morda celo najbolje do zdaj. Imeli smo veliko priložnosti, da bi zmagali z veliko višjim rezultatom, večji del tekme smo bili boljši nasprotnik. Menim, da smo si zaslužili to zmago," je po novih treh točkah, s katerimi so se zmaji vrnili na drugo mesto, razmišljal glavni trener Mitja Šivic.

"Vedno sem verjel v te fante. Vem, česa so sposobni," o svojih varovancih pravi 42-letni trener. Foto: Leo Vymlatil

"Če v vsako tekmo vnesejo čustva, lahko igrajo in premagajo vsakega"

Na vprašanje, ali ga preseneča, da so njegovi varovanci sezono odprli, kot so, jo, pa odgovarja: "Vedno sem verjel v te fante. Vem, česa so sposobni. To sem jim povedal. Smo zelo delavna ekipa, imamo svojo mentaliteto, kulturo, ki jo fantje prinašajo vsak dan. Vse te zmage so za nas zelo pomembne, ker vidijo, da če v tekmo vnesejo čustva, lahko igramo proti vsem v tej ligi in vse tudi premagamo."

Olimpija bo imela konec tedna dvojni domači spored. V petek bo gostila Pustertal, v nedeljo Salzburg. Foto: Grega Valančič/Sportida

V petek prihaja alpski rival, v nedeljo Salzburg

Novo zmago ICEHL bodo poskušali na svoj račun vpisat v petek, ko bodo ob 19.45 gostili velikega alpskega tekmeca Pustertal, v nedeljo pa bodo v Tivoliju pričakali zahtevnega tekmeca Red Bull Salzburg, ki je v zadnjem krogu z zmago nad Fehervarjem poskrbel, da ni več neporaženih ekip.