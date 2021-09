"Pritisk in apetiti so višji kot lani. Želijo na stara pota."

"Imamo zelo dobro ekipo, a žal težave s poškodbami in boleznijo. Začetek je bil zelo slab, a ko se bodo vrnili, bomo zagotovo močnejši. Apetiti so višji kot lani, Linz želi na stara pota," pravi hokejski branilec Blaž Gregorc, ki se je po lanski zmagoviti sezoni v ligi ICEHL iz Celovca preselil v Linz.

Nedeljski obračun lige ICEHL med Olimpijo In Linzem je imel slovenski pridih na obeh straneh. Z avstrijskim moštvom je v Ljubljano pripotoval standardni član reprezentance Blaž Gregorc, ki drugo leto zapored igra v tem tekmovanju. V lanski sezoni se je s Celovcem veselil naslova prvaka, v letošnji pa brani barve tekmeca Steinbach Black Wings Linz.

Blizu selitve v Bremerhaven, a na koncu v dresu Linza

"Možnosti, da bi ostal v Celovcu, ni bilo. Bil sem v pogovorih z Nemci, Bremerhavnom, pri katerem so naši trije (Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič, op. a.), bili smo blizu dogovoru, a je nato vse skupaj padlo v vodo. Rekli so, da zaradi financ. Potem je s ponudbo prišel Linz, predstavili so mi zgodbo, videti je bila zanimiva, podpisal sem z njimi. Za zdaj sem zadovoljen. Še zmagovati začnemo, pa bo še boljše," je po koncu srečanja v Tivoliju v pogovoru z novinarji dejal 31-letnik, ki s soigralci še čaka na prvo zmago sezone.

Lani je s Celovcem postal prvak lige ICEHL, letos v njej igra za Linz. Foto: Sportida

Zdesetkana ekipa

Linz je po prvih štirih tekmah z eno točko povsem na repu lestvice. "Imamo zelo dobro ekipo, a žal težave s poškodbami in boleznijo. Pripeljali so veliko dobrih okrepitev, a vsako tekmo nam zaradi bolezni manjka kakšnih šest igralcev, dva pa sta poškodovana, kar je razlog za slab začetek sezone. Ne gre za koronavirus, opravili smo testiranja. Ko se bodo vrnili, bomo zagotovo močnejši," o razlogu za skromen izkupiček meni Gregorc in dodaja, da imajo na Zgornjem Avstrijskem precej višje cilje.

"Pritisk je večji kot lani, ko niso povsem vedeli, kaj in kako, kdo bo igral. Linz želi na stara pota." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Cilji so višji

Za Linzem, ki je pred leti vselej igral globoko v končnici, je burna lanska sezona, v kateri se je govorilo o težavah kluba, tudi o tem, da naj bi ustanovili nov linški klub, ki bi lahko ogrozil igranje tega v ligi ICEHL. Črna krila so končala na devetem mestu in po dolgem času ostala brez končnice.

"Lani so imeli težave v pisarni, letos so to popravili, sponzorji so se vrnili, glede na to, kaj so pripeljali, ti igralci niso poceni, finance so … Menim, da lahko kandidiramo za najvišja mesta, če se vsi vrnejo. Podrobneje o ciljih nismo govorili, a zagotovo je pritisk večji, kot je bil lani, ko niso povsem vedeli, kaj in kako, kdo bo igral. Tik pred sezono so kupili neke tujce, da so lahko igrali. Letos so štartali z načrtom. Apetiti so veliko višji kot lani. Linz želi na stara pota," pravi steber obrambe, ki je s soigralci Tivoli zapustil s porazom s 3:6.

"Sploh po tem štartu jih nihče ne jemlje več kot topovsko hrano, vse ekipe bodo pripravljene nanje, na to, da niso avtsajderji," pravi o novincu v ligi, Olimpiji. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Olimpije po uspešnem začetku nihče ne jemlje zlahka

Olimpijin uspešen začetek na višji tekmovalni ravni ga ni presenetil. "Imajo precej dobro mlado slovensko ekipo. Veliko ljudi ni verjelo v to ekipo, a so zelo dobri drsalci, res veliko drsajo, dobro igrajo, menim, da bodo prišli daleč. Sploh po tem štartu jih nihče ne jemlje več kot topovsko hrano, vse ekipe bodo pripravljene nanje, na to, da niso avtsajderji," še dodaja novi član kolektiva, ki je prestol v tekmovanju (takrat še liga EBEL) zadnjič zasedel leta 2012.