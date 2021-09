"Za zdaj vse super, zmage so tukaj, a moramo biti pripravljeni tudi na bolj tesne tekme"

Hokejisti Olimpije so uspešno prestali selitev na višjo raven tekmovanja, v ligo ICEHL, v kateri so po štirih tekmah trenutno drugi.

Hokejisti Olimpije so uspešno prestali selitev na višjo raven tekmovanja, v ligo ICEHL, v kateri so po štirih tekmah trenutno drugi. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po nedeljski zmagi nad Linzem (6:3) skočili na drugo mesto lige ICEHL . Trener Mitja Šivic je z rastjo in mentaliteto ekipe zadovoljen, verjame, da jih bodo tekmeci po uspešnem uvodu jemali še resneje, in opozarja, da jih čaka še precej dela. Podobno razmišlja njegov varovanec Guillaume Leclerc, s petimi zadetki najboljši strelec tekmovanja: "Trenutni uspeh ni garancija za uspeh v prihodnosti."

Ljubljanskemu HK SŽ Olimpija je uspel odličen rezultatski uvod v debitantsko sezono lige ICEHL (nekdanje lige EBEL), v kateri je slovenski klub zadnjič sodeloval v sezoni 2016/17, ko je v njej životarila nekdanja HDD Olimpija.

Zeleno-beli tabor je po uvodnem tesnem porazu z Innsbruckom (3:4) nanizal tri preprečljive zmage in bil pri tem izjemno strelsko učinkovit. Najprej je s 5:2 premagal Gradec, nato s 6:2 lanskega finalista Bolzano, v nedeljo je v Tivoliju padel (6:3) še Linz, ki je v Ljubljano sicer pripotoval z zdesetkano zasedbo (branilec Blaž Gregorc je omenil, da jim zaradi poškodb in bolezni manjka vsaj šest igralcev). Ljubljančani so po treh zaporednih zmagah (toliko zmag po 60. minutah tekme je nekdanja Olimpija zbrala v celotni zadnji EBEL sezoni – dodala je še šest zmag v podaljšku/po kazenskih strelih) na drugem mestu lestvice. Pred njimi je le še neporaženi madžarski klub iz Szekesfehervarja.

"Čeprav so bili malo kratki, precej igralcev jim je manjkalo, so prišli z idejo, ki so jo kar nekaj časa vzdrževali in upali, da se jim bo posrečila, a moram reči, da je power-play deloval, čeprav smo en gol prejeli, pa tudi ob igri z igralcem manj smo naredili svoje. . Morda nam je danes manjkalo malo energije, imajo pa fantje zelo dobro mentaliteto. Za zdaj vse super, zmage so tukaj, a to je šele začetek sezone, kljub vsemu nas čaka še precej dela," je po zmagi v pogovoru z novinarji razmišljal glavni trener zeleno-belih Mitja Šivic.

"Za zdaj vse super. Moramo pa biti pripravljeni tudi na bolj tesne tekme, ko ne bomo vodili s tremi, štirimi goli. Edino, kar nam lahko začne podirati stvari, je, da bomo znotraj slačilnice sami sebi sovražniki in iskali težave tam, kjer jih ni." Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Prvi napad je res vroč, a ne le oni ..."

Njegovi fantje so na štirih tekmah dosegli kar 20 zadetkov, največ med vsemi, a 41-letnik poudarja, da morajo biti pripravljeni tudi na tekme, ko ne bo šlo tako zlahka v gol, ko bo treba tekmeca loviti, ko bo vse skupaj bolj tesno: "Naš prvi napad je res vroč, dobro so se ujeli na ledu, a ne le oni, imamo veliko igralcev, ki vnašajo določene stvari, ne govorimo le o zadetkih in podajah, ki na koncu prinesejo tudi rezultat. Moramo pa biti pripravljeni tudi na bolj tesne tekme, ko ne bomo vodili s tremi, štirimi goli. Edino, kar nam lahko začne podirati stvari, je, da bomo znotraj slačilnice sami sebi sovražniki in iskali težave tam, kjer jih ni."

"Pripravljeni moramo biti na tesnejše tekme"

Gorenjec verjame, da bodo nasprotniki na novinca v tekmovanju v prihodnje gledali še resneje, kot so morda do zdaj: "Zdaj se bodo drugi še bolje pripravili na nas, imamo najboljšega strelca lige, zagotovo bodo branilce bližje, ne pričakujem, da bomo vsakič dosegli šest golov, tako da ponavljam, da moramo biti pripravljeni tudi na tesne rezultate. Zagotovo so fantje čutili, da so ljudje menili, da bomo topovska hrana. Takih stvari se na tekmi spomniš, tako da morda zdaj v tekmo prinesejo še delček več, ki ga drugi ne."

Wade Murphy in Guillaume Leclerc - člana udarnega napada, ki se je podpisal pod deset Olimpjinih golov. Francoz je najboljši strelec lige, skupaj s Kanadčanom sta tudi najboljša asistenta. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Ostati ponižni in se držati svojega načrta

Napad Wade Murphy – Nik Simšič – Guillaume Leclerc se je odlično ujel in je eden najbolj vročih v celotni ligi. Trojica se je podpisala pod polovico Olimpijinih zadetkov, Leclerc je najboljši strelec tekmovanja (pet zadetkov), z Murphyjem sta skupaj tudi pri vrhu asistentov (šest podaj).

"Res smo se dobro ujeli, iščemo načine, da bi bili iz dneva v dan boljši. Proti Niku sem pred dolgimi leti igral, vedel sem, da je dober hokejist. Ko veš, da igraš s talentiranim igralcem, si še bolj samozavesten. Daniela prej nisem poznal, a zanj velja podobno, tako da smo pri ustvarjanju akcij res samozavestni," je dejal režiser nedeljskega hat-tricka proti Linzu Leclerc.

Na vprašanje, ali so ob pogledu na lestvico po štirih tekmah presenečeni, pravi: "Ne bi rekel, da smo presenečeni, smo pa zadovoljni s tem, kako se stvari razvijajo, saj smo poleti trdo delali. A trenutni uspeh ne zagotavlja uspeha v prihodnosti. Za zdaj smo zadovoljni, a delati moramo še naprej, se izboljševati, saj nas tekmeci ne bodo podcenjevali, pač pa bodo proti nam igrali stoodstotno. Ključno je, da ostanemo delavni in ponižni. Imamo enostaven načrt igre, ki mu sledimo. Za zdaj je deloval. Želimo ostati na tej poti."

"Ključno je, da ostanemo delavni in ponižni. Imamo enostaven načrt igre, ki mu sledimo. Za zdaj je deloval. Želimo ostati na tej poti;" pravi 25-letni Leclerc, ki je Linzu zabil tri gole. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Zadovoljen, da je sprejel izziv

Petindvajsetletnik je zadovoljen, da je sprejel priložnost, ki je prišla s Šivicevim klicem: "Čudovito mesto in država. Za zdaj smo odigrali le štiri tekme, tako da je težko govoriti o ravni lige, sem pa vedno želel igrati v tej ligi, saj gre za korak naprej v karieri. Večja hitrost, veliko dobrih tujih okrepitev, veliko reprezentantov, menim, da je raven visoka. V Franciji sem igral proti klubu Mitje, ki se je izkazal kot trener. Ko me je poklical, sem vedel, da bo to velik izziv, a vesel sem bil tega klica."

Ljubljančani imajo danes in jutri prost dan, nato pa sledijo priprave na nov obračun lige ICEHL, v petek bo v Tivoliju gostoval Innsbruck (19.45).