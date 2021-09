Olimpija z novo zmago tik pod vrh ICEHL, Leclerc kralj strelcev

Hokejisti HK SŽ Olimpija so danes gostili oslabljeni Linz Blaža Gregorca in ga ugnali s 6:3. Tri zadetke je prispeval Guillaume Leclerc, ki je s petimi goli najboljši strelec tekmovanja. Zmaji so s tretjo zaporedno zmago skočili na drugo mesto, pred njimi je le stoodstotni madžarski klub iz Fehervarja. 4. krog je minil povsem v znamenju domačih moštev, ki so dobila vseh šest srečanj.

Ljubljanski hokejisti so odlično začeli novo sezono v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Na prvih treh srečanjih so dvakrat zmagali, nazadnje v gosteh pri lanskem finalistu Bolzanu s 6:2, danes pa so gostili moštvo iz Linza, kjer igra tudi slovenski reprezentant Blaž Gregorc. Avstrijci so v Ljubljani zaradi poškodb in bolezni (viroza) pogrešali 6, 7 hokejistov. Po boljši predstavi v drugi in tretji tretjini so zabeležili še tretjo zmago in so že pri vrhu lestvice.

Že v uvodni tretjini so domači nakazali, da želijo nadaljevati zmagoviti niz. Imeli so pobudo, ki so jo kronali v 11. minuti, ko je Guillaume Leclerc ob slabem posredovanju vratarja Thomasa Höneckla spravil plošček v mrežo. Gostje so nato hitro izenačili, a je Aleš Mušič z nevarnim prodorom ob koncu tretjine spet zapretil.

Guillaume Leclerc je prispeval hat-trick, s petimi zadetki je najboljši strelec lige. Foto: Morgan Kristan/Sportida

V nadaljevanju še boljša predstava zmajev

V drugi tretjini so sledili novi goli. Najprej je po dobri podaji izza gola iz bližine zadel Daniel Murphy, na polovici tekme pa je Gregor Koblar ob igralcu manj podvojil ljubljansko prednost. Gostom je nekoliko pozneje uspelo začasno prekiniti nalet domačih, tudi Stefan Gaffal je zabil ob igralcu manj. A ta zadetek ni zmedel zmajev. Le minuto pozneje je ob novi izključitvi na strani vse bolj nervoznih igralcev Linza z natančnim strelom pod prečko za 4:2 poskrbel Leclerc.

V zadnji tretjini je pritisk gostov trajal le nekaj minut. Zeleno-beli so nato ponovno pritisnili proti njihovim vratom in zabili še dvakrat. Vidno nervozni gostje so kot po tekočem traku nabirali izključitve, to pa sta izkoristila še Leclerc, ki se je v 45. minuti podpisal pod "hat-trick" v 50. minuti pa je gol dodal še Tadej Čimžar. Linz je sicer po ogledu posnetka prišel do priznanega tretjega gola, kar pa ni spremenilo poteka tekme, saj so domači brez težav nadzorovali dogajanje in se veselili tretje zmage v nizu.

Olimpija bo po današnji tekmi v ligi ICEHL spet v akciji v petek, ko bo v Tivoliju gostoval Innsbruck.

Liga ICEHL, 4., krog, 26. september HK SŽ Olimpija : Linz 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Red Bull Salzburg : Bratislava Capitals 5:2

Dornbirn : KAC Celovec 2:1 *po kazenskih strelih

Fehervar : VSV Beljak 3:2

Graz 99ers : Pustertal 5:2

Bolzano : Znojmo 3:1



Sobota, 25. september

Vienna Capitals : Innsbruck 3:0