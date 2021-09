Zmagovit Olimpijin domači krst v ICEHL

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po uvodnem porazu v ligi ICEHL v Innsbrucku gostili Gradec in vknjižili prvo zmago v tem tekmovanju. Avstrijsko moštvo so premagali s 5:2.

Ljubljanski hokejisti so se v petek kljub tesnemu porazu v Innsbrucku v uvodu novega tekmovanja pokazali v lepi luči. Danes so dočakali še domačo premiero, na prvi tekmi najmočnejšega regionalnega tekmovanja v dvorani Tivoli pa je bil spodbuden tudi obisk navijačev, ki so jih hokejisti v koronskih sezonah močno pogrešali. Na koncu so bili lahko vsi zadovoljni tudi z izidom, saj je domača zasedba po učinkoviti zadnji tretjini premagala goste iz Gradca.

Leclerc hitro načel mrežo gostov

Začetek je bil odličen, domači so v prvi akciji na tekmi že zadeli za 1:0, strelec je bil Guillaume Leclerc. Tudi pozneje so bili zeleno-beli boljši, gostje, pri katerih igra tudi slovenski reprezentant Ken Ograjenšek, pa so morali v tem delu igre tudi trikrat igrali z igralcem manj. A za začetek ta element igre domačim še ni stekel, saj niso izkoristili niti ene priložnosti. Zato pa so bili nevarnejši ob izenačenih močeh na ledu, blizu povišanju vodstva sta bila predvsem Miha Zajc in Kristjan Čepon, pa tudi Daniel Murphy, a je izid po prvi tretjini ostal 1:0.

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Nadaljevanje ni prineslo bistvenih sprememb: gostje so bili občasno sicer tudi nevarni, a se je izkazal domači vratar Žan Us, potem pa tudi hokejisti Gradca niso izkoristili svojega "power playa". Na drugi strani so bili vseskozi nevarni domači, toda plošček po lepih akcijah Murphyja, Tadeja Čimžarja in Mihe Zajca ni našel poti za hrbet Anthonyja Petersa. V končnici tega dela pa sta bila nevarna še Leclerc in domači kapetan Žiga Pance.

Ograjenšek izenačil, nato pa ...

A vse, kar so domači zapravili v prvih 40 minutah, so nadoknadili v zadnji tretjini. Začetek je sicer prinesel izenačenje, po zmedi pred domačim golom je bil natančen Ograjenšek, toda sledil je učinkovit odgovor. V le minuti in pol so vodstvo povišali na 3:1, ko sta v polno zadela Leclerc in Čimžar.

Foto: Morgan Kristan/Sportida

Novo znižanje gostov na 2:3 je napovedalo razburljivo končnico, toda sledile so zaporedne izključitve na strani gostov. Prednost 5-3 pa so domači tokrat znali izkoristiti, že po 16 sekundah je bil uspešen Murphy.

Ljubljančani so bili tako zelo blizu prvi zmagi v novem tekmovanju, dokončno pa jo je potrdil Jaka Sodja. Potem ko so gostje tvegali brez vratarja, je prodor v zadnji minuti spremenil v 5:2.

Naslednji dvoboj v ICEHL čaka Ljubljančane v petek, ko bodo gostovali pri Bolzanu.

Bolzano ostaja neporažen, Linz še čaka na prvi dosežen gol

Salzburg Aljaža Predana je po zanesljivi uvodni zmagi doma z 0:3 izgubil z Bolzanom, pri katerem se je s 33 obrambami izkazal vratar Justin Fazio. Linz, za katerega igra slovenski branilec Blaž Gregorc, tudi na drugo tekmi ni dosegel gola, z 2:0 ga je premagal Beljak. Povratnik v tekmovanju Znojmo je za prvo zmago sezone strl Dunaj (5:4), ki še čaka na prvo točko.

Celovec in Fehervar do novih zmag

Prvak Celovec, ki je začetek visoko odpravil Dunaj, je v soboto s 6:2 razorožil Innsbruck, napadalec Rok Tičar je k zmagi prispeval gol in dve podaji. Madžarski Fehervar (Anže Kuralt) je po visoki petkovi zmagi nad Beljakom tokrat s 5:2 premagal novinca Pustertal. Klub iz Bratislave pa je z istim rezultatom odpravil Dornbirn.