Sprejemajo vlogo palčka, a ta ne bo izgovor

Hokejisti SŽ Olimpije so danes opravili še zadnji domači trening pred novo sezono. V petek jih čaka prva tekma v gosteh, v nedeljo nato prva domača proti Gradcu.

Pred uvodom na novi stopnji za zeleno-bele sta po treningu v Tivoliju pripravljenost moštva ter dogajanje zadnjih tednov strnila trener Mitja Šivic in kapetan Žiga Pance.

"Najbolj delovna ekipa v ligi"

​​​​​​​"Fizika je osnova. Brez tega ne gre. Nadarjenost je veliko, a delavnost jo premaga, če nadarjenost ne dela." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Fizika je osnova. Brez tega ne gre. Nadarjenost je veliko, a delavnost jo premaga, če nadarjenost ne dela. V garderobi sem fantom že povedal, da bomo najbolj delovna ekipa v ligi," je o receptu za ligo ICEHL, ki bo veliko zahtevnejša kot alpska liga, dejal Šivic.

"Sam iščem izzive v tem, da iz fantov in ekipe potegnem najboljše in da skupaj rastemo. Tako da upam, da bomo uspešni na način, kot razmišljam jaz. To je priložnost za vse nas. Se že veselim, da se vse skupaj začne," pa je dejal o osebnih izzivih in pričakovanjih pred startom na najvišji stopnji regionalnega tekmovanja.

"Fantom sem že rekel, da naj si ne predstavljajo, da bom po porazu prišel v garderobo in bo vse 'okej' samo zato, ker smo palčki." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Potrebujemo potrpežljivost, a ne preveč"

O tem, kaj pričakuje, čeprav bo imela njegova zasedba status palčka v konkurenci močnih in bogatejših klubov, pa je bil tudi jasen: "Fantom sem že rekel, da naj si ne predstavljajo, da bom po porazu prišel v garderobo in bo vse 'okej' samo zato, ker smo palčki. Potrebujemo potrpežljivost, podporo navijačev in podporo s strani kluba. Potrpežljivost da, ampak ne preveč. Favoritom je na splošno težko, lažje je iti v zgodbo, če napadaš od zadaj. A to so samo besedičenja, moramo biti predvsem dobri in napredovati."

"Zima bo 'ful dobra'. Je pa težko reči, ker moramo doživeti kakšen poraz, da bomo videli, kdo zna potegniti voz in dati prestavo višje. Načeloma pa sem zelo pozitiven," še dodaja strateg zeleno-belih.

V petek med vratnicama Hölsa

V pripravah na sezono so delali predvsem pri spremembi taktike. V alpski ligi je bila namreč ljubljanska zasedba tista, ki je narekovala ritem in preživela 80 odstotkov časa v napadalni tretjini. Zdaj bodo morali precej bolj garati branilci in celotno moštvo v obrambi. Na prvi tekmi v Innsbrucku bo med vratnicama finski vratar Paavo Hölsa, ki si je po njegovem mnenju najbolj zaslužil status prvega vratarja po pripravljalnih tekmah. V ekipi tudi nimajo težav s poškodbami, nekaj bolečin čutita le Žiga Pance in Nik Simšič.

Na uvodni tekmi v petek bo med vratnicama začel finski čuvaj mreže Paavo Hölsa. Foto: Vid Ponikvar ​​​​​​​

"Zdržati prvih pet minut. Oni bodo igrali doma prvo tekmo, pričakujemo polno dvorano, skušali bodo imeti korak več, mi pa moramo narediti vse, da ga ne bodo imeli. Biti moramo dosledni v obrambi. Treba bo zdržati prvi nalet in iti naprej," pa je razkril recept za petkovo prvo tekmo na Tirolskem.

"Morali bomo rasti in držati skupaj, bodo pa vzponi in padci"

"Vzdušje je super, težko čakamo začetek sezone. Vemo, v kaj se spuščamo in kakšno raven hokeja bomo letos igrali. Veliko poudarka je bilo na fizični pripravljenosti," pa pred uvodom poudarja kapetan Pance.

"To bo ogromen korak naprej v primerjavi s prejšnjo sezono. Ne bomo si smeli privoščiti napak, ki smo si jih v prejšnji še lahko. Tekme si bodo sledile v težkem ritmu, a smo pripravljeni na to. Komaj čakamo, da se začne in gremo na zmago na vsaki tekmi," je odločen kapetan Žiga Pance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Na vsaki tekmi bomo morali dati vse od sebe. To bo ogromen korak naprej v primerjavi s prejšnjo sezono. Ne bomo si smeli privoščiti napak, ki smo si jih v prejšnji še lahko. Tekme si bodo sledile v težkem ritmu, a smo pripravljeni na to. Komaj čakamo, da se začne in gremo na zmago na vsaki tekmi," je odločen Pance.

"Igra na telo, veliko je zbijanja, reakcijski čas je veliko hitrejši kot v alpski ligi. Morali bodo dati od sebe plošček veliko hitreje, letos bo igralec takoj na tebi z namenom, da te 'zbriše'. Morali bomo rasti in držati skupaj, bodo pa vzponi in padci," je še dodal Pance.