Olimpija po obetavnem začetku debitirala s porazom

Po sezoni 2016/17 je del najmočnejšega regijskega hokejskega tekmovanja znova tudi slovenski predstavnik. Ligi ICEHL se je pridružil prvak Alpske lige HK SŽ Olimpija. Novinec je tudi podprvak alpskega tekmovanja Pustertal, med 14-člansko druščino pa se je po letu dni vrnil češki Znojmo.

Ljubljančani novo tekmovalno poglavje odpirajo zvečer pri Innsbrucku. Spremljali bomo kar nekaj legionarjev. Branilec naslova Celovec, katerega barve brani napadalec Rok Tičar, bo gostil Dunaj. Linz Blaža Gregorca pričakuje Salzburg, ki vselej meri visoko. Dres rdečih bikov letos nosi tudi mladi napadalec Aljaž Predan. Madžarski Fehervar Anžeta Kuralta se bo doma pomeril z Beljakom, Gradec, za katerega že vrsto let igra Ken Ograjenšek, njegov član je tudi Adis Alagić, pa z Dornbirnom.

Olimpija bo prvo domačo tekmo odigrala v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 18. uri gostoval Gradec.

Prvih šest po 52 krogih v končnico, štirje v dodatne boje, za štiri konec upov

Redni del bo obsegal 52 krogov, vsaka ekipa se bo v tem pomerila z vsako štirikrat, dvakrat doma in dvakrat v gosteh. Prvih šest moštev rednega dela si bo februarja zagotovilo četrtfinalno vstopnico, tista na mestih med sedem in deset se bodo po sistemu "best-of three" (na dve zmagi) udarila za preostali dve prosti četrtfinalni mesti. Pri tem bo sedmouvrščeni lahko izbiral, ali se bo za končnico potegoval proti devetemu ali desetemu moštvu. Za najbolj skromne ekipe – na mestih med 11. in 14. – bo četrtfinalnih upov po rednem delu konec. Prvak naj bi bil znan najpozneje do 18. aprila.