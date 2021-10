Olimpija znova ni našla recepta za Innsbruck

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v Tivoliju odigrali peto tekmo lige ICEHL in doživeli še drugi poraz v sezoni. Tudi danes, tako kot v prvem krogu, so izgubili z Innsbruckom. Zmaji so klonili po podaljšku s 3:4.

Odlična serija ljubljanskih hokejistov, ki so v uvodu v najmočnejšem regionalnem tekmovanju dosegli tri zmage na prvih štirih tekmah, se je danes končala. Še drugič v dveh tednih je bil boljši Innsbruck, ki je zeleno-bele premagal že v predsezoni in dosegel tretjo zmago v ICEHL, domačim je za tolažbo ostala točka za poraz po podaljšku. Slavljenec Mitja Šivic ni mogel računati na kar tri standardne branilce, Joona Erving in Miha Štebih sta manjkala zaradi bolezni, Kristjan Čepon pa zaradi lažje poškodbe, tako da je bil med zgolj šestimi branilci prvič v ICEHL Mark Čepon. Olimpija je tekmo končala s petimi obrambnimi igralci, saj se je v drugi polovici tekme poškodoval še Miha Logar.

V izenačeni predstavi prvega dela so do prednosti prišli domači, potem ko je v 13. minuti Daniel Murphy lepo zaposlil kapetana Žigo Panceta, ta pa s strelom pod prečko poskrbel za vodstvo.

Takoj na začetku drugega dela je sledil hladen tuš za domače, ko so gostje izenačili že po manj kot minuti druge tretjine. V tem delu tekme so imeli hokejisti Innsbrucka trikrat številčno prednost, izkoristili pa so le eno, ko so v 35. minuti izenačili na 2:2, takrat je Martin Ulmer spremenil smer ploščku pred golom in ugnal Žana Usa.

Foto: HKO/Sportida

A že pred tem je, ko so imeli na ledu zeleno-beli igralca manj, za najlepšo potezo tekme poskrbel izkušeni Aleš Mušič. Domači so se uspešno ubranili, Mušič je ušel v protinapad, vratar Thomas McCollum je zadrsal iz vrat, a ni bil dovolj hiter, domači napadalec pa je plošček prek njega poslal v prazno mrežo.

Toda podobno kot v drugi tretjini je bil za domače slab tudi začetek zadnje. Hitro so dobili gol in nato morali prvič na tekmi loviti nasprotnike. To jim je uspelo v 46. minuti, takrat so imeli sami "power-play", uspešen pa je bil Aleksandar Magovac z močnim strelom od daleč.

To je bil tudi zadnji gol v rednem delu tekme, domači so imeli še nekaj polpriložnosti, neizkoriščena pa je ostala še ena priložnost z igralcem več pet minut pred koncem.

V podaljšku je nato hitro sledila odločitev o zmagovalcu, saj je Daniel Leavens po 76 sekundah premagal Usa, ta je sicer ubranil 42 strelov, za končnih 4:3.

Foto: HKO/Sportida

Olimpija bo po večerni tekmi v nedeljo gostovala na Dunaju.

SŽ Olimpija : Innsbruck 3:4 (1:0, 1:2, 1:1; 0:1) Dvorana Tivoli, gledalcev 1500, sodniki: Bulovec, Ofner (glavna), Nothegger, Puff. Strelci: 1:0 Pance (Simšič, Murphy, 13.), 1:1 Huntebrinker (Feldner, Dostie, 21.), 2:1 Mušič (Sodja, 25.), 2:2 Ulmer (Magwood, 35.), 2:3 Magwood (Huntebrinker, Dostie, 41.), 3:3 Magovac (Zajc, Čimžar, 46.), 3:4 Leavens (McGauley, 62.). Kazenske minute: SŽ Olimpija 12, Innsbruck 10.

Madžari ostajajo neporaženi

Danes zvečer bi moralo biti na sporedu še šest tekem, a je srečanje med Bratislavo in Beljakom zaradi bolezni prestavljeno.

Znojmo je gostil Gradec (Ken Ograjenšek, Adis Alagić) in ga premagal s kar 9:3, v zadnji tretjini je bilo 7:0. Fehervar (Anže Kuralt) je niz neporaženosti nadaljeval pri Dornbirnu, kjer je končnih 6:3 postavil slovenski legionar. Linz (Blaž Gregorc) je po podaljšku izgubil z Bolzanom, Celovec (Rok Tičar) je priznal premoč Dunaju, novinec Pusteral pa je po podaljšku klonil proti Salzburgu (Aljaž Predan).

Liga ICEHL, 5. krog Petek, 1. oktober

HK SŽ Olimpija : Innsbruck 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) - po podaljšku

Pance 13. (PP1), Mušič 25. (SH1), Magovac 46. (PP1); Huntebrinker 21., Ulmer 35. (PP1), Magwood 41., Leavens 62.



Znojmo : Graz 99ers 9:3 (0:1, 2:2, 7:0)

Black Wings Linz : Bolzano 3:4 (1:1, 1:0, 1:2; 0:1) - po podaljšku

Dornbirn : Fehervar AV19 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

EC KAC Celovec : Vienna Capitals 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Val Pusteria : Red Bull Salzburg 3:4 (2:0, 0:0, 1:3; 0:1) - po podaljšku Bratislava - VSV Beljak - prestavljeno