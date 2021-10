Oslabljena Olimpija spodnesla Dunaj, Us zaklenil vrata

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po petkovem porazu v podaljšku proti Innsbrucku gostovali v avstrijski prestolnici in vknjižili zmago z "nogometnih" 1:0. Edini zadetek je v 21. minuti dosegel Aleksandar Magovac, Žan Us je zaustavil vseh 16 strelov domačih. Zmaji so na gostovanju igrali oslabljeni, v prvi tretjini pa ostali še brez Wadea Murphyja.

Ljubljanski hokejisti na uvodu lige ICEHL blestijo. Kot novinci v tekmovanju so na uvodnih šestih tekmah zbrali že štiri zmage, z današnjim uspehom v avstrijski prestolnici pa so se le še utrdili na mestih tik pod vrhom lestvice.

Glavni trener Mitja Šivic znova ni mogel računati na popolno ekipo. Na Dunaju so zaradi bolezni manjkali branilca Joona Erving in Sebastien Piche ter vratar Paavo Hölsa (vsi so bili na testiranju na covid-19 negativni), prav tako v ekipi spet ni bilo branilca Kristjana Čepona (lažja poškodba). Povrh tega so zmaji že v prvi tretjini ostali brez člana udarnega napada, zaradi poškodbe je obračun predčasno končal Wade Murphy.

Prva tretjina ni ponudila zadetkov, a Ljubljančani so prek Mihe Logarja, Mihe Zajca, Tadeja Čimžarja in Guillauma Leclerca kar nekajkrat preizkusili zbranost domačega vratarja Stefana Steena. V izdihljajih tretjine so hokejisti Olimpije prišli do pomembne prednosti, saj sta se kar dva domača igralca sekundo pred koncem zaradi prekrška in nešportnega vedenja morala usesti na kazensko klop.

Foto: Leo Vymlatil

Magovac izkoristil veliko prednost

Razmerje petih proti trem so Ljubljančani izkoristili takoj na začetku druge tretjine. S strelom z razdalje je prvi, kot se ja kasneje izkazalo edini, zadetek na tekmi zabil Aleksandar Magovac. Kasneje so do prve številčne prednosti prišli tudi domači, a zmaji so se uspeli ubraniti.

V nadaljevanju tega dela igre sta bila nevarna tudi Blaž Tomaževič in Jaka Sodja, ponovno pa se je izkazal Steen. Pri eni izmed akcij so sodniki morali pregledati tudi posnetek, po tem pa ocenili, da plošček ni prešel golove črte domačih vrat. Ob koncu drugega dela igre je imel nekaj dela tudi ljubljanski vratar Žan Us (njegova menjava je bil Lan Kavčič), a ni klonil. Izkazal se je tudi na začetku zadnje tretjine, ko so imeli domači številčno prednost na ledu.

Tudi v zadnji tretjini je bilo razmerje moči podobno, Olimpija je narekovala ritem in bila nevarnejša, a Luki Kalanu in Sodji iz protinapadov ni uspelo povišati vodstva. Pet minut pred koncem tekme bi zmago gostov lahko potrdil Žan Jezovšek, a je stresel le okvir vrat. Domači so ob koncu tvegali brez vratarja, Ljubljančani pa so odbili njihove napade, vknjižili nove tri točke in "shutout" svojega vratarja.

Olimpija bo po večerni tekmi točke ICEHL lovila spet v petek, ko v Tivoliju gostoval nekdanji alpski rival Pustertal, dva dni pozneje se bo v Ljubljani oglasil še Salzburg.

Foto: Leo Vymlatil

Ni več neporaženih

Že v soboto so tekmo 6. kroga odigrali člani Salzburga in Fehervarja, rdeči biki, za katere igra tudi Aljaž Predan. Vodilni madžarski ekipi, katere član je Anže Kuralt, so zadali prvi poraz (3:0), tako da neporaženih moštev ni več.

"Slovenski obračun" med Gradcem (Ken Ograjenšek, Adis Alagić) in Linzem (Blaž Gregorc) je z 2:0 dobil prvi. Ograjenšek je zadel za 1:0. Celovec je s 6:3 zmagal pri Innsbrucku, Rok Tičar je prispeval štiri asistence, Beljak je visoko premagal Znojmo, Pustertal pa je Dornbirn strl po kazenskih strelih.

Srečanje med Bratislavo in Bolzanom je zaradi bolezni v slovaški ekipi prestavljeno.

Liga ICEHL, 6. krog Nedelja, 3. oktober

Vienna Capitals : HK SŽ Olimpija 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Magovac (Simšič, 21.) Graz 99ers : Black Wings Linz 2:0

Innsbruck : EC KAC Celovec 3:6

VSV Beljak : Znojmo 6:1

Val Pusteria : Dornbirn 2:1*-kazenski streli



Bratislava - Bolzano - prestavljeno zaradi bolezni v slovaški ekipi Sobota, 2. oktober

Red Bull Salzburg : Fehervar AV19 3:0