Uradno: Olimpija potrdila nove selitve z Jesenic v Ljubljano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri HK SŽ Olimpija so potrdili govorice zadnjih tednov, po trenerju Mitji Šivicu se z Jesenic v Ljubljano selijo tudi vratar Žan Us ter napadalci Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič in Jaka Sodja.